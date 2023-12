Prasówka 10.12.2023 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rabki-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.12 a 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia ”?

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 10.12.2023. 3.12 - 9.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalii z Andrychowa. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyła rodzina oraz znajomi, mieszkańcy. Zdjęcia W Andrychowie odbył się we wtorek (5 grudnia) pogrzeb tragicznie zmarłej 14-letniej Natalki. W ostatnim pożegnaniu nastolatki brała udział rodzina, znajomi, wśród nich wielu jej rówieśników, m.in. ze szkoły w Kętach, a także rzesze mieszkańców Andrychowa. - To wydarzenia poruszyło nasze serca i sumienia - mówił podczas kazania ksiądz proboszcz andrychowskiej parafii św. Macieja Apostoła. 📢 Zatopione wsie na dnie jeziora. Woda pochłonęła okazałe domy i pensjonaty. Co z nich zostało? W Pieninach przed laty zatopiono wsie, podobnie jak i w Bieszczadach. W obu regionach kilka miejscowości zniknęło pod wodą w związku z budową dużych zapór z jeziorami-zbiornikami wodnymi. W Pieninach chodzi o Jezioro Czorsztyńskie. Na jego dnie znalazły się Stare Maniowy, Kluszkowce i część starego Czorsztyna. Zbiornik w Czorsztynie napełniono wodą w 1997 r.

📢 Rzuć papierosy i oddychaj pełną piersią. Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest podstępna i nieodwracalna. Cierpi na nią 2 mln Polaków Utrzymująca się duszność, nasilająca się przy wysiłku, przewlekły kaszel, nawracający świszczący oddech, uciążliwe odkrztuszanie plwociny – to najbardziej charakterystyczne objawy, które mogą świadczyć o rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Tego rodzaju schorzenie jest jedną z najczęstszych chorób układu oddechowego. Polega na występowaniu utrwalonego zwężenia oskrzeli, które zmniejsza przepływ powietrza. Powoduje to trudności z oddychaniem, które stopniowo narastają.

Tygodniowa prasówka 10.12.2023: 3.12-9.12.2023 Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rabce-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaprojektował tunel do skoków narciarskich na Wielkiej Krokwi i otrzymał prestiżową nagrodę Przemysław Gawęda z pracowni Archigeum z tytułem Architect of The Year Awards 2023 za dwa projekty. The Architecture Community przyznało nagrodę Polakowi w dwóch kategoriach: Nagroda za projekt “Wielofunkcyjnego Stadionu Biathlonowego na Kubalonce” w kategorii „Architekt roku 2023” oraz nagroda za projekt „Inteligentny tunel na rozbiegu skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w kategorii „Obiekt sportowy i rekreacyjny roku 2023”. A jak wiemy skocznia ta znajduje się na naszym terenie, w Zakopanem. Gratulujemy! Czy projekt tunelu doczeka się realizacji?

📢 Podłęże - Piekiełko rozpędza się. W Rabce Zdrój budują mosty i wiadukty, wkrótce ruszą prace na odcinku Limanowa - bocznica Klęczany Jeszcze w październiku 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę za prawie 430 mln zł na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej nr 104 Rabka Zaryte – Mszana Dolna w ramach projektu Podłęże – Piekiełko. Trwa pierwszy etap prac, który obejmuje budowę mostów i wiaduktów. Jednocześnie prace trwają na kolejnych odcinkach linii 104 Klęczany – Nowy Sącz. 📢 Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rabki-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Rabce-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?”?

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja".

📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy.

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa