Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rabce-Zdroju? Bądź na bieżąco

Przegląd grudnia 2023 w Rabce-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w ciągu roku. Kojarzy się z rodzinną kolacją, prezentami, zapachem żywej choinki, kolędami, prószącym za oknem śniegiem i szczypiącym w policzki mroźnym powietrzem. Wiele osób wybiera się pod Tatry, by spędzić tu ten niezwykły czas. Zobaczcie, jak można spędzić ten czas pod Giewontem.

Okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowego Roku to dla wielu okazja do dłuższego wypoczynku. Zapewne nie zabraknie chętnych, by w tym czasie odwiedzić Park Rozrywki Energylandia w Zatorze, gdzie trwa Winter Kingdom, czyli zimowa odsłona i inne tego typu miejsca. Pierwsza okazja, by zobaczyć bajkową krainę, największy w Polsce ogród świateł oraz skorzystać z rollercoasterów będzie już w drugi dzień świat, czyli 26 grudnia. Jak w okresie świąteczno-noworocznym czynna będzie Energylandia?