Luty w Rabce-Zdroju: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Rabce-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rabki-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? ”?

Przegląd stycznia 2024 w Rabce-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Sławomir i Kajra. Mają niezwykły dom w Małopolsce! Na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Cześć, tu Sławomir! – to przywitanie słyszał niemal każdy. Jak żyje i mieszka słynny Sławomir Zapała, gwiazda Rock Polo, autor takich hitów jak „Miłość w Zakopanem” i „Weselny pyton”? Pochodzący z Krakowa muzyk na co dzień mieszka ze swoją żoną Kajrą - Magdaleną Kajrowicz i synem Kordianem w pięknym domu. To szczęśliwy mąż i kochający ojciec, który uwielbia spędzać aktywnie czas ze swoją rodziną. Ostatnio wystąpił po raz kolejny w trakcie koncertu sylwestrowego w Zakopanem i poderwał tłumy, a kilka dni temu zaprezentował nowy utwór "Kolorowy film". Słynni muzycy na scenie są gwiazdami i porywają tłumy, a jacy są prywatnie? Mają piękny dom, w którym wychowują syna! Czuć u nich "pinondz"? Jacy są prywatnie? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak wyglądały studniówki w czasach PRL. Inna moda, inny styl. Zamiast wieczorowych sukni granatowe spódnice i białe bluzki. Zdjęcia Styczeń to dla absolwentów szkół średnich bardzo wyjątkowy czas. I to nie ze względu na zbliżające się ferie zimowe czy koniec półrocza, ale przede wszystkim ze względu na rozpoczynające się studniówki. Dzisiaj studniówka kojarzy nam się z eleganckim balem. Długie balowe suknie, fryzury, niecodzienne makijaże i garnitury to dress code, który przeważa na każdej studniówce. Ten znacznie odbiega od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Jak studniówki wyglądały w czasach PRL? Z pewnością różniły się od tych dzisiejszych. Zobaczcie sami archiwalne zdjęcia!

📢 Najlepsze termy w Polsce wg. Travelist. W TOP 10 znalazło się aż sześć kompleksów z basenami z gorącą wodą z Małopolski. Ferie 2024 W zimne, ponure dni dobrze jest się wygrzać i wykąpać w cieplutkiej wodzie. I nie chodzi tu o wannę, a termy. W najnowszym rankingu portalu podróżniczego Travelist.pl wśród 10 najpopularniejszych w Polsce wymienianych jest aż sześć Małopolskich. W "TOP 10" są też kompleksy basenowe z Wielkopolski, Dolnego Śląska, okolic Łodzi i Kielc.

Prasówka luty Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rabki-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zakopane z lotu ptaka. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy polskich Tatr wykonane dronem Zakopane, czyli stolica polskich Tatr, przyciąga turystów latem i zimą. Atrakcji dla gości jest sporo, kuszą przede wszystkie piękne, niepowtarzalne widoki. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z drona. Oto inne spojrzenie na Krupówki, Gubałówkę, Giewont czy skocznię narciarską im. Stanisława Marusarza.

📢 Seicento z wypadku z Beatą Szydło z 2017 roku wystawione na licytację WOŚP 2024 Nie poznalibyście tego samochodu. Był wrakiem po zderzeniu z jednym z samochodów z kolumny, którą w 2017 roku jechała przez Oświęcim ówczesna premier Beata Szydło. Po odnowieniu seicento wystawione przez Sebastiana Kościelnika na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w 2024 roku wygląda jak nowe. Już teraz (21 stycznia 2024 ) cena wywoławcza to 100 tys. złotych. Poza wypadkiem z tym samochodem związana jest jeszcze jedna historia - również mało przyjemna jak samo zderzenie sprzed lat - w styczniu 2024 roku do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenie pieniędzy przez Rafała B. Mężczyzna zorganizował internetową zbiórkę na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika. Zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał. A oszukanych darczyńców jest prawie 9 tysięcy.

📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację. 📢 Jak perfekcyjnie uchwycić magiczny blask świateł? Poradnik fotograficzny dla każdego! Iluminacje w okresie świąteczno-noworocznym sprawiają, że wszystko, co nas otacza, zyskuje magiczny charakter i jest pełne blasku i ciepła. Aby uwiecznić tę wyjątkową atmosferę na zdjęciach, warto dowiedzieć się, jak zrobić idealne zdjęcie. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą ci stworzyć piękne i pamiętne obrazy kolorowych światełek i ozdób, które dodają uroku wszystkim miastom i miasteczkom w Polsce.

📢 Skarb znaleziony na boisku. Dzieci podzieliły go między siebie. Zobaczcie zdjęcia Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu. 📢 Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka- Nowy Sącz trwa. Duże postępy widać w Rabce Zdrój i na odcinku w kierunku Mszany Dolnej Na zachodniej części linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz prace prowadzone są na dwóch odcinkach. Pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte trwają już od wiosny, a od Rabki Zaryte do Mszany Dolnej rozpoczęły się dopiero końcem roku 2023. Efekty można już podziwiać, bo w wielu miejscach dużo się dzieje. Modernizacja linii kolejowej za kilka lat pozwoli na ekologiczną i szybką podróż ze wspomnianych miejscowości do m.in. do Krakowa.

📢 Bezpłatne zajęcia dla dzieci w ferie zimowe 2024. Prezentujemy oferty darmowych zajęć z różnych zakątków Polski Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024. 📢 Termy Chochołowskie: tam uciekniecie przed zimnem i nudą. Atrakcje, zabiegi, cennik i noclegi – wszystko, co musicie wiedzieć przed wizytą Zima wróciła do Polski, a wraz z nią trzaskający mróz. W taką pogodę marzymy o relaksie w gorących źródłach, najlepiej w miejscu z atrakcjami dla całej rodziny, by zajęcie miały także dzieci. Takim miejscem są Termy Chochołowskie – jedna z największych atrakcji Podhala. Sprawdźcie, co można tu robić, gdzie przenocować i ile kosztują bilety. Zapraszamy do przewodnika: Termy Chochołowskie – wszystko, co trzeba wiedzieć przed zaplanowaniem weekendowego pobytu.

📢 Tarnowskie akcenty w hicie Netflixa "1670". W jednym z odcinków popularnego serialu wystąpiła aktorka z Tarnowa, Agata Łabno Serial "1670" wyprodukowany przez Netflix stał się prawdziwym hitem ostatnich tygodni. Satyryczna komedia opisująca życie szlachcica Jana Pawła i wsi Adamczycha potrafi rozbawić do łez. Główną rolę w produkcji zagrał znany aktor Bartłomiej Topa. W jednym z odcinków możemy jednak zobaczyć również Agatę Łabno z Tarnowa, która często występuje w filmach i serialach produkowanych przez Netflix. W serialu wystąpiła także inna tarnowianka, Angelika Smyrgała oraz pochodząca z Tarnowa Katarzyna Zarychta.

