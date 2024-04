Prasówka 7.04.2024 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Spływ Dunajcem to świetny pomysł na rodzinną wycieczkę w wiosenny weekend czy majówkę w Małopolsce. Niezwykła przygoda łączy poznawanie tradycji pienińskich górali z podziwianiem przyrody. Flisacy opublikowali nowy cennik spływów na 2024 r. Niestety, ceny biletów są rekordowo wysokie! Sprawdźcie, ile trzeba zapłacić za spływ Dunajcem i komu przysługują bilety ulgowe.

Mieszkańcy niewielkich Spytkowic w pow. wadowickim nie potrafią zrozumieć, jak mogło dość do takiej tragedii. W środę 3 kwietnia znaleziono tam ciała dwóch kobiet - matki z córką, 73-letniej Stanisławy i 48-letniej Elżbiety. O zbrodnię podejrzewany jest ich najbliższy krewny, czyli syn i brat - 54-letni Mirosław Marek, miał jej dokonać siekierą. Z domu wyjechał prawdopodobnie we wtorek samochodem swojej siostry. Jak ostrzega policja, mężczyzna może być niebezpieczny.

