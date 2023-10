Prasówka z września 2023. Sprawdź, co działo się w Rabce-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rabki-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tatrzańskie Szczyrbskie Jezioro zachwyca. Klimat jak w słynnych Dolomitach lub Alpach! Łódki, góry i woda – to HIT tegorocznej jesieni 1.10”?

Przegląd września 2023 w Rabce-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tatrzańskie Szczyrbskie Jezioro zachwyca. Klimat jak w słynnych Dolomitach lub Alpach! Łódki, góry i woda – to HIT tegorocznej jesieni 1.10 Klimat Dolomitów tylko 50 kilometrów od granicy z Polską? Jak najbardziej. Wszystko za sprawą Szczyrsbkiego Jeziora w słowackich Tatrach Wysokich, które jesienią wygląda wręcz obłędnie. Góry, łódki i spokojna tafla wody. Tu można poczuć się jak na słynnym jeziorze Lago Di Braies we włoskich Dolomitach, uznawanego za perłę Południowego Tyrolu. Idealne miejsce na jesienne wycieczki! 📢 Rasy psów idealne do mieszkania w bloku. TOP 10 ras psów, które nie stwarzają kłopotów i są towarzyskie. Do tego są piękne i spokojne [1.10] Mieszkasz w bloku, marzysz o psim przyjacielu ale zastanawiasz się, która rasa będzie najlepsza? Słusznie! Wybór psa to ważna i odpowiedzialna decyzja. Przedstawiamy top 10 ras psów, które idealnie nadają się do mieszkania w bloku. Te psy nie potrzebują wielkich, otwartych przestrzeni i nie stwarzają problemów. A do tego są piękne i bardzo towarzyskie. Przejdź do galerii zdjęć i poznaj te sympatyczne zwierzaki!

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak teraz sobie radzi? [1.10] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka październik Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rabki-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Single w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To była ostatnia dyskoteka pod gwiazdami minionego lata. Zobaczcie zdjęcia! Za nami ostatnia dyskoteka pod gwiazdami w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Klubowicze w miniony piątek (22 września) bawili się tam, gdzie chcieli. Mieli do wybory popularną dyskoteke i letnią strefę zorganizowaną przy budynku Energy 2000. Tam na gości czekało wiele atrakcji pod hasłem Summer Energy i Single Party. Zobaczcie zdjęcia z imprezy!

📢 Budowa nowej zakopianki na odcinku Rdzawka - Nowy Targ. Od czwartku kierowcy wjadą na fragment nowej drogi DK47 Od czwartku kierowcy jadący do i z Zakopanego przejadą fragmentem nowej zakopianki. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że udostępni zmotoryzowanym odcinek nowej drogi w okolicach Rdzawki. 📢 Ciężarówka z 24 tonami jabłek przewróciła się w Przyborowie na DW 768. Są utrudnienia w ruchu Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Legendarny duet Kalwi i Remi rozgrzał publiczność. Mamy zdjęcia z imprezy! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Kolejna edycja odbyła się w sobotę (16 września). Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Gości dyskoteki bawił legendarny duet Kalwi i Remi, a także zespół Cliver. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Puzzle dla graczy – nowe zestawy z Wiedźmina, Dragon Ball, Diablo 4 i nie tylko. Ciekawie będą wyglądać też na ścianie już po złożeniu Gracze kochają wszystkie gadżety wiążące się z ulubionymi grami i gamingiem ogólnie. Najnowsze wzory puzzli powinny więc im przypaść do gustu, tym bardziej że inspirowane są takimi markami, jak Wiedźmin, Assassin’s Creed czy nawet kultowym komiksem Thorgal. Zobacz koniecznie, ponieważ nowe zestawy robią duże wrażenie.

📢 Najlepszy sołtys Małopolski 2022 pochodzi z Rdzawki. Konkurs rozstrzygnięto w Jawiszowicach. Beata Szydło zaprasza do Europarlamentu WIDEO Józef Filas z Rdzawki (gmina Rabka Zdrój), został wybrany sołtysem Małopolski 2022. Podsumowanie konkursu, organizowanego przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, przy współpracy województwa małopolskiego, odbyło się w Jawiszowicach, bo stamtąd pochodził ustępujący lider, Łukasz Korczyk. Zgodnie z ideą konkursu, następny finał odbędzie się w Rdzawce.

📢 Horoskop dzienny na 13 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oktoberfest pod Giewontem? Święto piwa i bawarskiej kultury pod Gubałówką W Zakopanem organizują… Oktoberfest, czyli święto piwa wzorowanej na najsłynniejszym festiwalu z Monachium. Zabawa ma odbyć się pod Gubałówkę. 📢 Memy po meczu Polska - Wyspy Owcze. Biało-Czerwoni zagrali... po owczemu, a Farerzy nie frajerzy Przez 70 minut polscy piłkarze grali - jak powiedział komentujący mecz w TVP Jacek Laskowski - po owczemu, ale w końcu udało im się wyczekać do błędu piłkarzy Wysp Owczych, z których jeden zagrał piłkę ręką w polu karnym. Jedenastkę wykorzystał, któżby inny, Robert Lewandowski, a potem snajper Barcelony dołożył drugą bramkę, z czego najbardziej ucieszyła się obchodząca 7 września urodziny jego żona Anna. Polska wygrała 2:0 i nadal jest w grze o awans do mistrzostw Europy. Internauci wiedzą jednak swoje, kwitując memami kiepską grę na Stadionie Narodowym z Farerami, którzy wcale nie zaprezentowali się w Warszawie jak frajerzy.

📢 Sok grejpfrutowy a leki. Jedzenie lub picie soku z tego owocu może być śmiertelnie niebezpieczne. Zobacz, z czym nie należy go łączyć Mówienie o soku, który może… zabić, nie jest sianiem paniki. Lekarze i instytucje medyczne ostrzegają przed sięganiem po grejpfruty, sok z nich i suplementy zawierające wyciąg z grejpfruta, w trakcie przyjmowania niektórych leków. Wśród nich są popularne statyny oraz niektóre leki na serce czy nadciśnienie. Sprawdź, kto i kiedy nie powinien pić soku z grejpfruta. 📢 Ewa Wachowicz wyszła za mąż za Sławomira Kowalewskiego! Para wzięła ślub w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. Zdjęcia z ceremonii Ewa Wachowicz wyszła za mąż! Miss Polonia i słynna prezenterka telewizyjna wzięła ślub z wieloletnim partnerem, Sławomirem Kowalewskim. Uroczystość obyła się w sobotę, 2 września, w pięknym krakowskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła, zlokalizowanym przy ulicy Grodzkiej, blisko Rynku Głównego i Wawelu. Para pochwaliła się zdjęciami!

📢 Burze z gradem i silny wiatr. Pogodowy armagedon znów nad Małopolską? IMGW wydał ostrzeżenia. Prognoza pogody na niedzielę, 3 września Ostrzeżenia przed burzami z gradem wydał w niedzielę 3 września, dla południowo-wschodniej części kraju Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Małopolsce należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru. Miejscami może także spaść grad! Alerty ważne będą w niedzielę do godz. 19.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"