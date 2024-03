Tygodniowy przegląd prasy 10.03.2024: Rabka-Zdrój, 3.03-9.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rabki-Zdroju

41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów.

Błogie wakacje all inclusive w Grecji to marzenie każdego turysty. Marzenia warto spełniać, tym bardziej, że urlop w Grecji wcale nie musi być drogi. Stworzyliśmy ranking 11 najtańszych greckich wysp na wakacje all inclusive latem 2024 r. To zestawienie może was bardzo zaskoczyć! Sprawdźcie, gdzie warto zaplanować urlop w Grecji, by świetnie wypocząć i nie zrujnować domowego budżetu.