Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rabce-Zdroju? Bądź na bieżąco

Przegląd marca 2024 w Rabce-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Budują nowy most kolejowy na odcinku linii 104 Chabówka - Nowy Sącz. W centrum Rabki Zdrój powstają też przejścia podziemne i wiadukty Na zachodniej części linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz prace prowadzone są na dwóch odcinkach. Pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte, te trwają już od wiosny 2023 roku. Te od Rabki Zaryte do Mszany Dolnej rozpoczęły się dopiero końcem roku 2023. Efekty można podziwiać, bo w wielu miejscach dużo się dzieje. Zobacz najnowsze zdjęcia z placu budowy. 📢 Wybory 2024. Kandydaci do rady miasta i kandydaci na burmistrza w gm. Rabka Wybory 2024 już wkrótce odbędą się w Polsce. Dowiedzieliśmy się, jakie są listy kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i kandydatów na burmistrza. Kogo możesz zobaczyć na listach wyborczych w Twoim okręgu? Tu znajdziesz pełną listę kandydatów.

📢 Kraków. Pierwsza partia pyłu saharyjskiego już w Polsce i w Małopolsce. Kolejne porcje pyłu w święta Pył saharyjski o tej porze roku to już tradycja. Odwiedził nas również i teraz i według najnowszych prognoz IMGW utrzyma się w Polsce aż do świąt wielkanocnych. W Małopolsce już jest i brudzi okna i samochody. Co dalej?

Prasówka kwiecień Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Rabki-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Alarm w sklepach - także w Biedronce i Lidlu. GIS wycofuje niebezpieczne produkty ze sklepów Z raportów Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wynika, że pewne produkty musiały zostać wycofane z obiegu z powodu potencjalnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. Przedstawiamy pełną listę produktów, które zniknęły z półek sklepowych.

📢 Piękne palmy wielkanocne znów ozdobiły Rynek w Lipnicy Murowanej. Konkurs Palm zorganizowano tam już po raz 65. Zobacz zdjęcia i wideo W Niedzielę Palmową w Lipnicy Murowanej już po raz 65. zorganizowano konkurs palm i rękodzieła artystycznego im. Józefa Piotrowskiego. Rynek stał się kolorowy za sprawą pięknych palm, przygotowywanych całymi rodzinami. Każdą palmę oceniają jurorzy. Konkursowi towarzyszy kiermasz wielkanocny z licznymi stoiskami. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia. 📢 Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Rabce-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rabki-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Lipnicy Murowanej trwają przygotowania do niedzielnego konkursu palm. Jak wykonuje się palmę wielkanocną? Zobacz wideo”?

📢 W Lipnicy Murowanej trwają przygotowania do niedzielnego konkursu palm. Jak wykonuje się palmę wielkanocną? Zobacz wideo Już po raz 65. w Lipnicy Murowanej odbędzie się konkurs palm wielkanocnych. Przygotowania trwają już od wielu tygodni, ale ich kulminacja ma miejsce w ostatnich dniach przed Niedzielą Palmową. Palmy są strojone kwiatami z bibuły i bukszpanem, a w niedzielny poranek będzie wiadomo, czy ktoś zdoła pobić rekord z 2019 roku. "Gazeta Krakowska" jest patronem medialnym tego wydarzenia. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.

📢 Pierwszy dzień wiosny kusi uczniów! Wagary mogą jednak słono kosztować. Memy na dzień wagarowicza 21.03.2024 Dzień wagarowicza to bardzo nieoficjalne szkolne święto z długą tradycją: lubiane przez uczniów, a mniej przez nauczycieli i rodziców. Wprawdzie od pewnego czasu wiele szkół wychodzi mu naprzeciw i w pierwszy dzień wiosny organizuje dzień wolny od lekcji (kino, teatr, zajęcia sportowe), ale mniej lub bardziej intensywnie obchodzą je kolejne pokolenia. Choć jak trafnie podsumowuje to jeden z memów: "sami uciekali z lekcji, a nam nie pozwalają". Dzień wagarowicza 2024 wypada w czwartek 21 marca. 📢 Morze krokusów pod Tatrami. Kwitną całe łąki. Wysyp w samych górach przed nami Na Podhalu łąki zanim zrobiły się zielone, przybrały fioletowy kolor. Wszystko za sprawą masowego kwitnienia szafranu spiskiego, potocznie nazywanego krokusem. Fioletowo zrobiło się w Zakopanem, Kościelisku, przy Drodze pod Reglami, a także na polach i łąkach pomiędzy Gubałówką, a Nowym Targiem.

📢 Protest Rolników 20 marca 2024. Gdzie będą blokowane drogi? Mapa protestów 20 marca 2024 roku odbędzie się kolejny ogólnopolski protest rolników. Dla kierowców w całym kraju oznacza to wiele utrudnień. Zablokowane mają być nie tylko większe miasta, ale również mniejsze miejscowości. Blokowane mają być m.in. autostrady i granice. 📢 Filip Zięba z TPN: Niedźwiedzie bez powodu nie wchodzą do miast w biały dzień To, że niedźwiedzie pojawiają się na styku parku narodowego i miasta nie jest nadzwyczajne. To, że nocami przechodzą przez tereny zurbanizowane również nie dziwi. Ale zastanawiające jest dlaczego niedźwiedź pojawia się w środku miasta w biały dzień – tak Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego komentuje to co stało się w ostatnią niedzielę w Liptowskim Mikulaszu na Słowacji. Rozmawiał z nim Łukasz Bobek.

📢 Tylicka Golgota. Tu można przejść plenerową drogę krzyżową, oddać się modlitwie i zadumie Okres Wielkiego Postu w Kościele katolickim to czas, gdy odprawiane jest nabożeństwo drogi krzyżowej. Modlitwa, w trakcie której symbolicznie towarzyszy się Jezusowi Chrystusowi w ostatnich godzinach jego życia, odprawiana jest w świątyniach ale nie tylko. Na Sądecczyźnie jest też wyjątkowe miejsce, gdzie samemu można przejść plenerową drogę krzyżową. To Golgota, która znajduje się nad kościołem Apostoła Piotra i Pawła w Tyliczu. 📢 Piękne i odludne Góry Fogaraskie. To Tatry i Bieszczady w jednym Rumuńskie Góry Fogaraskie (Karpaty Południowe) to takie połączenie Tatr i Bieszczadów. Mamy: skaliste grzbiety i wierzchołki, trawiaste zbocza, połoniny, górskie jeziorka i stawy, rwące potoki, kaskady. A przede wszystkim rozległe widoki, piękne panoramy. 📢 Biały miś z Krupówek bohaterem zabawnych memów. Tylko Zakopane się nie śmieje. Afera wymknęła się spod kontroli Krótki film wrzucony do mediów społecznościowych zamienił się w temat numer jeden w polskim Intermecie. Nagranie z mężczyzną przebranym za białego misia, który żąda 20 zł zapłaty za kręcenie filmiku na Krupówkach, szybko zamieniło się w medialną kulę śniegową. Zaczęły się mnożyć teksty, żarty, memy, a temat szybko podchwycili ludzie z działów marketingowych, a nawet politycy. Sprawa stanowi też pewne wizerunkowe wyzwanie dla Zakopanego i Podhala.

📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska bez opłat? Sprawdź, gdzie znajdują się uzdrowiska i jakich kosztów nie musimy ponosić Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia. Wyjazd do sanatorium jednak potrafi być niezwykle kosztowny. Warto więc wiedzieć, że z oferty uzdrowiska można skorzystać za darmo. Zarówno NFZ, ZUS jak i KRUS refundują pobyty w sanatoriach. Trzeba jednak spełniać konkretne wymagania.

📢 Gala wręczenia Oscarów 2024. John Cena wyszedł na scenę zupełnie nago, a takie kreacje zaprezentowały na sobie pozostałe gwiazdy gwiazdy gala wręczenia Oscarów już jest historią. Jedno z najbardziej prestiżowych spotkań, na którym pojawiła się cała śmietanka show-biznesu, dobiegło końca. Również tym razem nie zabrakło szokujących wystąpień. Znany aktor podczas zapowiedzi wręczenia Oscara za najlepszy kostium wystąpił zupełnie nago! A jak zaprezentowały się pozostałe gwiazdy? Było szokująco i inspirująco. Sprawdźcie!

📢 Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Młode dziewczyny powalczą o koronę najpiękniejszej. W sobotę półfinał. Zobacz zdjęcia 41 nastoletnich mieszkanek Małopolski awansowało do półfinału konkursu piękności Miss Nastolatek Województwa Małopolskiego 2024. Jak przekonują jego organizatorzy, to największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w regionie. Gala półfinałowa odbędzie się w sobotę (9 marca) w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Awans do finału uzyskają także trzy kandydatki, które zdobędą największą liczbę głosów internautów. 📢 Łapią przestępców, gonią piratów drogowych. Kobieca twarz małopolskiej policji Na co dzień pełnią służbę w patrolach, prowadzą dochodzenia, piastują kierownicze stanowiska, ale także zajmują się stroną logistyczną i profilaktyką. Są przewodniczkami psów służbowych, przeprowadzają oględziny, gonią piratów drogowych. Swoją służbą i pracą przyczyniają się do dbania o bezpieczeństwo innych. Zobaczcie kobiecą twarz małopolskiej policji. Panie w mundurach służą już od 99 lat!

📢 Niesamowita Pustynia Błędowska. W weekendy ludzi jak na Krupówkach, trudno znaleźć miejsce na parkingu. Ale jest tu po co przyjechać Tam jest co robić. Piaszczysta pustynia w środku Europy przyciąga turystów z całego tego regionu. Pustynia Błędowska to nie tylko piach. Jest na niej i przy niej sporo atrakcji - tarasy widokowe, ścieżki rowerowe oraz pozostałości po II wojnie światowej i poligonie wojskowym - bunkry i różne działka. W pierwszy marcowy weekend 2024 roku było tu pełno ludzi. Zobaczcie zdjęcia.

