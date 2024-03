Przegląd tygodnia z 24.03.2024 w Rabce-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 17.03 do 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Już od najbliższej niedzieli - Niedzieli Palmowej, tłumy pielgrzymów powrócą na słynne kalwaryjskie dróżki. Uroczystości związane z Wielkim Tygodniem w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej zaczną się inscenizacją wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rabce-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.