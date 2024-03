Prasówka tygodniowa z 17.03.2024 w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

Zespół lekarzy z Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Powiatowym w Bochni zoperował 37-letniego pacjenta z ogromnym guzem-mięsakiem przestrzeni zaotrzewnowej. Guz został usunięty w całości wraz z dużym fragmentem jelita cienkiego, jelita grubego oraz częścią moczowodu.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Wyrazisty - nie tylko rzucający się w oczy, ale także przykuwający wzrok. A przy tym zwiewny, elegancki, a jednocześnie oszczędny w formie i wyrazie. Minimalizm, szczególnie w architekturze, był i jest ceniony. Nic więc dziwnego, że króluje również w Nowej Hucie, a świetnym tego przykładem w architekturze wielorodzinnej są już dwa istniejące dziewięciopiętrowe budynki od DOM-BUD M. Szaflarski w II etapie budowy przy ul. Powstańców na osiedlu Piastów.