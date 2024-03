Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Rabce-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Sądecki graficiarz Mgr Mors w ramach swojego „Serialu na Węgierskiej” namalował portret Buddy - Kamila Labuddy i zaprasza go do Nowego Sącza, by zobaczył mural na żywo. Popularny influencer mógłby przy okazji spełnić marzenie niepełnosprawnych dzieci z grupy „Z rozszczepem przez świat”, które pragną go osobiście poznać.

Noszą czarne habity i spiczaste kaptury, w rękach trzymają zwieńczone czaszkami laski. Tajemnicze Arcybractwo Męki Pańskiej od wieków wzbudza ciekawość krakowian, a jego historia sięga XVI wieku. Krakowski oddział liczy 12 członków, a jednym z nich jest znany krakowski fotograf Adam Bujak, z którym rozmawiamy o początkach w Arcybractwie, symbolice insygniów i o tym kto może zostać członkiem organizacji.