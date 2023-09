Prasówka 3.09.2023 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Małgorzata Wasserman w Krakowie, Ryszard Terlecki w Nowym Sączu, Anna Pieczarka w Tarnowie oraz Rafał Bochenek w Chrzanowie - to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na posłów, którzy wystartują z pierwszej pozycji listy wyborczej. Nazwiska podał podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński.

Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

Branża filmowa daje szansę na ciągły rozwój, ciekawe przygody i wykorzystanie swojego potencjału. Do tego starali się przekonać młodych i utalentowanych przyszłych filmowców organizatorzy warsztatów filmowych „Nakręć się na przyszłość”, zorganizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz Netflix. Z całego regionu do Rytra (powiat nowosądecki) zjechało się dwudziestu wybranych wcześniej spośród prawie sześćdziesięciu chętnych Małopolan, aby pod okiem profesjonalistów szlifować swój talent.

Legionelloza zatacza coraz szersze kręgi. Choroba wywołana przez bakterie Legionelli budzi strach już nie tylko na Podkarpaciu, ale w całej Polsce. Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia, które mają pomóc zmniejszyć ryzyko zakażenia bakterią Legionella pneumophila. Sprawdź, jakie działania podjęły Państwowa Inspekcja Sanitarna i resort zdrowia w związku z chorobą legionistów.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.

W Małopolsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella, co potwierdził PAP w niedzielę wojewoda Łukasz Kmita. Pacjentka jest podopieczną ośrodka opieki. W stanie ciężkim została przetransportowana do jednego ze szpitali w województwie.