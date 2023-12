Prasówka 3.12.2023 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Średniowieczny etos rycerski. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Pieśni o Rolandzie”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst – tak brzmi jedno z pytań jawnych na maturę ustną z polskiego. Sprawdź przykładową odpowiedź, dowiedz się, jakie konteksty można przywołać i co powinno znaleźć się w wypowiedzi ustnej.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rabki-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kolejki do psychiatry na NFZ w Rabce-Zdroju. Dane na 1.12.2023”?

W Andrychowie doszło do wielkiej tragedii. Nastolatka, która przez kilka godzin na mrozie czekała na pomoc zmarła w szpitalu w Krakowie. Informacje o zgonie dziewczyny potwierdziła policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach. W parku handlowym, blisko sklepu Aldi, gdzie doszło do nieszczęścia płoną znicze. Przynoszą je mieszkańcy miasta. - Natalka mogła żyć. Co z nami, ludźmi się dzieje, że nie zauważyliśmy umierającego dziecka - pyta jedna z kobiet, która świeci światełko.