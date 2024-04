Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Horoskop dzienny na niedzielę 21 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

W maju br. rozpocznie się proces beatyfikacyjny Heleny Kmieć, wolontariuszki z Libiąża zamordowanej podczas misji w Boliwii. W styczniu obchodziliśmy siódmą rocznicę jej tragicznej śmierci. Nie poszła ona na darmo. Powołana została Fundacja im. Heleny Kmieć, a w planach jest także budowa Centrum Wolontariatu Misyjnego jej imienia.