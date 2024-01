Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Po ostatnich słowach Igora Bartosika, omawiającego nieścisłości filmów o tematyce Auschwitz z obozową rzeczywistością, wśród uczestników wykładu w Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, zapanowała grobowa cisza. Wprawdzie tematyka była szeroka, ale najwięcej czasu poświęcono zagładzie, czyli od momentu przybycia ofiar na rampę w Birkenau do ich śmierci w komorze gazowej. Jest jeden film mający najmniej przeinaczeń i błędów merytorycznych.

339% - o tyle według danych Krajowego Rejestru Nowotworów pomiędzy 2000 a 2019 rokiem wzrosła liczba zachorowań na raka prostaty. W ostatnich latach to pierwszy wśród nowotworów zabójca mężczyzn w Polsce. Czy rak prostaty musi zbierać śmiertelne żniwo? Możemy kontrolować go dłużej i leczyć skuteczniej, przyznają eksperci i podają propozycje rozwiązań.

Mieliśmy chwilę cieplejszej zimy, ale znów nadchodzą spore mrozy. W nocy, może być nawet minus 11 stopnii. Problemy może zaliczyć komunikacja miejska - Mieliśmy już jedną awarię, a z powodu śliskiej nawierzchni skrócona została linia aglomeracyjna. Im bliżej nocy, takich zdarzeń może być więcej. Pogoda w Krakowie i Małopolsce nie rozpieszcza. Na drogach już spore korki i wypadki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenie przed oblodzeniami. Po opadach mokrego śniegu nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać, może zrobić się ślisko i niebezpiecznie. Ostrzeżenie obowiązuje do środy, 17 stycznia, do godz. 9.00.

Ile wynosi dodatek osłonowy 2024? Czy można dostać dopłaty do węgla lub pelletu? Spora część dopłat przestała obowiązywać już w ubiegłym roku, a o którym nadal warto wiedzieć? Zyskać można spory zwrot VAT i jednorazowe wypłat w kwocie nawet kilkuset złotych.

Zastanawiasz się nad termomodernizacją domu i zmianą sposobu ogrzewania? Dobrze się składa, bo w 2024 roku możesz starać się o dofinansowanie do kotła na pellet – pod jednym warunkiem. Dowiedz się, na jaką kwotę możesz liczyć.

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?