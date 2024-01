Prasówka tygodniowa z 14.01.2024 w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Iluminacje w okresie świąteczno-noworocznym sprawiają, że wszystko, co nas otacza, zyskuje magiczny charakter i jest pełne blasku i ciepła. Aby uwiecznić tę wyjątkową atmosferę na zdjęciach, warto dowiedzieć się, jak zrobić idealne zdjęcie. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą ci stworzyć piękne i pamiętne obrazy kolorowych światełek i ozdób, które dodają uroku wszystkim miastom i miasteczkom w Polsce.

Małopolska policja w 2023 roku przyjęła 427 funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. 102 osoby, które trafiły do służby pod koniec minionego roku, przysięgę złożyły w piątek, 12 stycznia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

Na zachodniej części linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz prace prowadzone są na dwóch odcinkach. Pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte trwają już od wiosny, a od Rabki Zaryte do Mszany Dolnej rozpoczęły się dopiero końcem roku 2023. Efekty można już podziwiać, bo w wielu miejscach dużo się dzieje. Modernizacja linii kolejowej za kilka lat pozwoli na ekologiczną i szybką podróż ze wspomnianych miejscowości do m.in. do Krakowa.

Wuzetka to jedno z najpopularniejszych polskich ciast. Składa się z dwóch czekoladowych biszkoptów, przełożonych śmietanowym kremem. Całość dekoruje się polewą czekoladową i kleksem bitej śmietany. Ciasto wuzetka nie jest trudne do wykonania i sprawdza się podczas wielu rodzinnych uroczystości.