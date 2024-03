Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Rabce-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rabki-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Pogoda zabija narciarski biznes. Poddają się nawet duże stacje, Białka i Jaworzyna jeszcze się trzymają. Czynne i nieczynne stoki - lista”?

Przegląd lutego 2024 w Rabce-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pogoda zabija narciarski biznes. Poddają się nawet duże stacje, Białka i Jaworzyna jeszcze się trzymają. Czynne i nieczynne stoki - lista Najcieplejszy luty w historii pomiarów sprawił ogromny kłopot właścicielom stacji narciarskich i samym miłośnikom jazdy na nartach oraz snowboardzie. Druga połowa lutego 2024 jest pod tym względem najgorsza - wiosenna aura sprawia, że utrzymanie stoków w odpowiednim stanie wymaga nie lada wysiłku. Wiele stacji już się poddało, część próbuje na oparach i resztkach śniegu dojechać choć do pierwszego weekendu marca. Do listy nieczynnych stacji codziennie dopisują się nowe, jak teraz Jurgów, Witów czy Czorsztyn Ski. Jak wygląda sytuacja w Małopolsce? Które stacje są czynne, a które już - przynajmniej tymczasowo - się zamknęły? 📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

📢 Andrzej Duda jeździł na nartach na Kasprowym Wierchu w ostatni dzień ferii zimowych. Prezydent RP wystartował w maratonie narciarskim Prezydent Andrzej Duda szusował na nartach na Kasprowym Wierchu w Tatrach. W niedzielę wziął udział w Slalom Maratonie Narciarskim organizowanym przez Fundację Handicap Zakopane. W zawodach wystartowało ok. 60 zawodników.

Prasówka marzec Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Rabki-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 PKP wystawiło na sprzedaż domy, mieszkania, działki i wielki hotel w Małopolsce. Ceny? Zaskoczą cię Majątek Polskich Kolei Państwowych to nie tylko tory i budynki dworcowe. Mają bardzo wiele nieruchomości. Część z nich wyprzedają. W Małopolsce mają do sprzedania działki, mieszkania, domy a nawet hotel. I to nie byle jaki, a taki z widokiem na Giewont. PKP nieruchomości wystawiają na licytację. Takie, na które nie będzie wielu chętnych pójdą po cenie za którą są wystawione, a te wcale nie są wysokie. Sprawdź, ile trzeba mieć, by kupić kawałek ziemi, wielki hotel czy "cztery kąty".

📢 Małopolska policja sprzedaje swoje używane samochody. Jest perełka od sił specjalnych - Land Rover Defender 110 Co pewien czas, Policja wyprzedaje swoje używane pojazdy. Zazwyczaj, są to doskonale znane z małopolskich ulic samochody służące funkcjonariuszom jako radiowozy. Czasami jednak trafiają się perełki motoryzacyjne takie jak… Limitowana wersja Land Rover Defender 110 z 3,5 litrowym silnikiem benzynowym. Samochodów na wyprzedaży jest jednak więcej. Zobaczcie je i ich ceny! 📢 To jedyna stacja narciarska w tej części Małopolski. I mimo wiosennej aury wciąż jest czynna! Czarny Groń w Rzykach nadal jest otwarty. Miłośnicy nart i snowbardu mogą skorzystać zarówno z tras czerwonej, niebieskiej jak i z nartostrady. Dostępne są również ośle łączki oraz snowpark. Stacja jest czynna codziennie w godzinach od 8 do 21.

📢 Taka prywatnie jest Nita. Wschodząca gwiazda spod Nowego Sącza podbija świat muzyki. Chce reprezentować Polskę na Eurowizji 2024 Kim jest Nita? Nita na muzycznej scenie zadebiutowała w ubiegłym roku. Popularność zdobyła dzięki filmom zamieszczanym na swoich profilach w mediach społecznościowych, na których świetnie naśladuje głosy innych wokalistek i postaci z bajek. Jeden z filmów stał się viralem na całym świecie, a do teraz zdobył już ponad 18,5 milionów osłon. Teraz Nita zaskoczyła swoich fanów i ogłosiła, że chce reprezentować Polskę na Eurowizji 2024. Jaka prywatnie jest Nita? Młoda artystka spod Nowego Sącza podbija świat muzyki i serca fanów! 📢 Góralska noc w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Kordian porwał klubowiczów do zabawy! Mamy zdjęcia z imprezy! Za nami Góralska Noc w klubie Energy2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (3 lutego) klubowicze bawili się nie tylko przy dyskotekowych rytmach, ale także dobrze znanej muzyce folkowej. Pomóc wczuć się w góralski klimat pomogły dodatkowe atrakcje. Tego dnia piękne hostessy ubrane były w góralskie stroje, serowano także napitki i jedzenie prosto spod Giewontu. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Opuszczona perła Małopolski skryta wśród zachwycających pejzaży. Otacza ją aż 5 parków narodowych Województwo małopolskie kojarzone jest przede wszystkim ze wspaniałymi zabytkami i zapierającą dech w piersiach przyrodą. Poznajcie historię kompleksu, który łączy wszystko, co najlepsze w regionie – mimo tych godnych pozazdroszczenia atutów spotkał go przygnębiający los. Czy lata świetności ma już za sobą? 📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

📢 Na te inwestycje czeka Małopolska. "Podłęże - Piekiełko" i "sądeczanka" mają zapewnione finansowanie? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada Od lat mówi się o szybkiej kolei z Nowego Sącza do Krakowa a także o połączeniu drogowym zapewniającym bezpieczną i szybszą podróż samochodem do stolicy Małopolski. "Sądeczanka" i "Podłęże - Piekiełko" to według niektórych obietnice, które nigdy nie powstaną. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że na realizację kluczowych inwestycji dla regionu są pieniądze i będą one realizowane.

