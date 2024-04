Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Rabka-Zdrój, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rabki-Zdroju

Znamy nazwiska pierwszych oficjalnych oraz nieoficjalnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, którzy wystartują w wyborach w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Jedynki list zaskoczeniem nie są. To aktualni posłowie lub europosłowie.

Jaskinia Mroźna w Dolinie Kościeliskiej w Tatrach Zachodnich ponownie otwarta dla turystów. Po zimowej przerwie Tatrzański Park Narodowy otworzył jaskinię dla zwiedzających w piątek 26 kwietnia. To jedna z ciekawszych atrakcji na terenie Tatr. Wejście do jaskini jest jednak dodatkowo płatne.

Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.