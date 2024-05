Maj w Rabce-Zdroju: Przegląd prasy z kwietnia 2024 w Rabce-Zdroju, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Rabki-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zobacz wyniki wyborów 2024 w II turze na burmistrza w gm. Rabka”?

Przegląd kwietnia 2024 w Rabce-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz wyniki wyborów 2024 w II turze na burmistrza w gm. Rabka Wiemy, kto obejmie fotel burmistrza gm. Rabka. PKW podała oficjalne wyniki drugiej tury wyborów samorządowych 2024. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje. Zobacz, ile głosów uzyskali kandydaci, którzy zmierzyli się w wyborczej dogrywce. 📢 Oto Morskie Oko przed laty. Tak kiedyś wyglądała turystyka nad słynnym tatrzańskim stawem. Zobaczcie zdjęcia Góralskimi saniami, fasiągami, autobusami, albo na piechotę. Tak dawniej turyści wędrowali do Morskiego Oka w Tatrach. A po samym stawie pływali łódkami. Zobaczcie unikatowe zdjęcia sprzed lat. 📢 Poważny wypadek tira na autostradzie A4. Od rana wielkie korki na obwodnicy Krakowa! Wielkie korki na obwodnicy Krakowa. To skutek porannego wypadku przy węźle Łagiewnickim autostrady A4. Doszło tu do wypadku tira z naczepą, który przewrócił się na bok. Są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe. Cały czas występują bardzo duże utrudnienia w ruchu (godz. 10). Problemów na drogach jest jednak więcej. Do dwóch wypadków doszło na zakopiance.

Prasówka maj Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Rabki-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak zmieniły się drogi wojewódzkie w Małopolsce. Widać efekty inwestycji na głównych trasach. Zobacz zdjęcia z powietrza Drogi wojewódzkie w Małopolsce są coraz lepsze. Po głównych trasach jeździ się bardziej bezpiecznie i komfortowo, chociaż ciągle są miejsca, w których kierowcy i mieszkańcy oczekują na spodziewane inwestycje. Zobacz galerię zdjęć z powietrza opublikowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na których widać nowe i przebudowane odcinki.

📢 Tutaj prace przy modernizacji linii Chabówka-Nowy Sącz są zaawansowane. Rozpoczęła się procedura wydania decyzji ustalenia przebiegu e linii Mieszkańcy z zaciekawieniem obserwują postępy prac przy modernizacji linii kolejowej nr 104 Chabówk-Nowy Sącz. To część większej inwestycji zwanej Podłęże-Piekiełko. Prace trwają w wielu miejscach, gdzie powstają mosty, wiadukty oraz nowe torowiska. Na stacji Rabka Zaryte gotowa jest już część nowych obiektów inżynieryjnych. W Rabce Zdrój budują most kolejowy. Na tamtym odcinku prace są najbardziej zaawansowane. Jednocześnie trwa procedura wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na terenie gminy i miasta Limanowa. Wskazano działki. 📢 Jezioro Rożnowskie kiedyś przyciągało tłumy wczasowiczów. Wspomnienia zachowały się na archiwalnych zdjęciach Jezioro Rożnowskie, jedno z najpiękniej położonych jezior w Małopolsce. To właśnie z tego powodu przez wiele lat było tłumnie odwiedzane szczególnie w okresie letnim. Słońce, woda, góry i piękno otaczającej natury przyciągało niczym magnes. Choć jezioro i położne przy nim miejscowości nadal posiadają ogromny potencjał turystyczny, zanieczyszczenie zbiornika wodnego odstrasza. Do dziś zachowały się jednak fascynujące archiwalne zdjęcia. To trzeba zobaczyć.

📢 Pogrzeb Damiana Sobóla. Przemyślanin pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [ZDJĘCIA] W sobotę, 20 kwietnia na Cmentarzu Głównym w Przemyślu pochowano Damiana Sobóla. Przemyślanina, który został zabity podczas ostrzału konwoju humanitarnego w Strefie Gazy, żegnały tłumy - rodzina, znajomi, mieszkańcy miasta. Przyjechali także ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa, założyciel World Central Kitchen Jose Andres.

📢 Góry blisko Krakowa. 10 propozycji na rodzinny wypad. Tu wieża widokowa, tam pyszne cappuccino Z Krakowa jedziemy w góry. Tak na pół dnia. Wiadomo, że w góry mamy blisko - z balkonów często widzimy Beskid Wyspowy, czasem Gorce i Babią Górę, a jak dobrze powieje, to z Kurdwanowa, Prądnika Czerwonego czy Kopca Krakusa możemy też popatrzeć na Tatry. Ale po górach przede wszystkim warto wędrować. I tutaj przedstawiamy propozycje wypadów w nasze, małopolskie góry. Propozycje, które nie wymagają przesadnie wczesnej pobudki, długich przygotowań. Bez sprzętu wspinaczkowego też się obejdzie. Po prostu: wybieracie opcję, wsiadacie w auto i przez parę godzin aktywnie spędzacie czas. Szczegóły wycieczek znajdziecie na kolejnych slajdach.

📢 Zaczyna kwitnąć rzepak. To o dwa tygodnie wcześniej niż w ostatnie, nawet ciepłe wiosny Zaczynają żółknąć kwiaty rzepaku ozimego na polach. Jeszcze kilka dni i całe połacie będą w intensywnej żółci. Rzepak ozimy, czyli ten wysiewany jesienią, zwykle kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Rzepak jary (siany wiosną) zakwita dwa miesiące później. W tym roku przyroda bardzo "przyspieszyła". Jest dopiero początek kwietnia a w niektórych miejscach w Małopolsce przekwitają już czereśnie. Jabłonie puszczają już różowe pąki. 📢 Pierwsza Dama przygotowywała w Zębie moskole i hałuski. Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Kołem Gospodyń Wiejskich Agata Kornhauser-Duda - żona prezydenta RP Andrzeja Dudy - gotowała w kuchni w Zębie w gm. Poronin. Pierwsza dama odwiedziła gaździny z Koła Gospodyń Wiejskich w Zębie, gdzie wspólnie z nimi przygotowywała góralskie frykasy - moskole i hałuski.

📢 Jaka frekwencja w wyborach samorządowych? Państwowa Komisja Wyborcza podała dane Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w poniedziałek, że frekwencja w wyborach samorządowych wynosi 51,33 proc.

📢 Wyniki wyborów samorządowych 2024 na burmistrza w gm. Rabka. Będzie druga tura wyborów 7 kwietnia nie udało się wybrać nowego burmistrza Rabki-Zdrój. Żaden z kandydatów nie zyskał wymaganych 50 proc. poparcia. Za dwa tygodnie odbędzie się druga tura. 📢 Wybory samorządowe 2024. Koalicja Obywatelska z władzą w 10 sejmikach wojewódzkich W wyborach samorządowych, według wyników exit poll, zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna zdobyła 33,7 proc. głosów. Niewiele mniej ma Koalicja Obywatelska. Partia premiera Donalda Tuska zdobyła 31,9 proc. Według wyników do sejmików, dwie największe partie podzieliły się władzą w sejmikach wojewódzkich? 📢 Kiedy poznamy wyniki wyborów samorządowych 2024? Szefowa Krajowego Biura Wyborczego podała możliwą datę Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak ocenia, że zbiorcze wyniki głosowania w wyborach samorządowych mogłyby być ogłoszone w środę 10 kwietnia. Na wybory przewidziano budżet w wysokości 817,6 mln. zł.

📢 Piękne Pieniny o każdej porze roku. Sokolica, Trzy Korony, Wysoki Wierch Góry są piękne o każdej porze roku. I te wysokie i te niskie. Zapraszamy na wędrówkę w Pieniny. Najwyższy szczyt Pienin to Wysoka (1050 m n.p.m.). Jest kilka tras, którymi można dostać się na górę. Na Sokolicy przyciąga słynna karłowata sosenka. A Trzy Korony to najbardziej oblegane miejsce w tych górach.

