Tygodniowy przegląd prasy 7.01.2024: Rabka-Zdrój, 31.12-6.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rabki-Zdroju

Terminarz wybranych zawodów sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 5-7 stycznia 2024 roku.

Serial "1670" wyprodukowany przez Netflix stał się prawdziwym hitem ostatnich tygodni. Satyryczna komedia opisująca życie szlachcica Jana Pawła i wsi Adamczycha potrafi rozbawić do łez. Główną rolę w produkcji zagrał znany aktor Bartłomiej Topa. W jednym z odcinków możemy jednak zobaczyć również Agatę Łabno z Tarnowa, która często występuje w filmach i serialach produkowanych przez Netflix. W serialu wystąpiła także inna tarnowianka, Angelika Smyrgała oraz pochodząca z Tarnowa Katarzyna Zarychta.

Terminy ferii zimowe w Polsce są rozciągnięte na półtora miesiąca. Zostały tak ustalone, by nie kumulować ruchu turystycznego w jednym, dość krótkim terminie, bo zaledwie dwóch tygodni. Terminy ferii zostały ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki po konsultacji z wojewodami i kuratorami oświaty. Pierwsza tura rozpoczyna się 15 stycznia 2024 roku, a ostatnia kończy 25 lutego.

Zimowa laba zbliża się wielkimi krokami, bowiem już niedługo w kilku województwach rozpoczną się ferie zimowe. To idealny czas na wzięcie urlopu i organizację rodzinnego wypoczynku pod Tatrami. Sprawdziliśmy, ile trzeba obecnie zapłacić za nocleg w Zakopanem – czy opłaca się wypoczywać w zimowej stolicy Polski?

Opieka koordynowana w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej daje możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w takich placówkach i wykorzystywania do tego szerszego wachlarza diagnostycznego. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla poradni specjalistycznych.

Tatrzański Park Narodowy szuka świadków incydentu, do jakiego doszło w sylwestrową noc w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. Ktoś urządził sobie nad Przednim Stawem pokaz fajerwerków. - Jest to zdarzenie niedopuszczalne. Będziemy starali się zidentyfikować odpowiedzialne za to osoby i ukarać je – mówi Andrzej Krzeptowski-Sabała, komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego.