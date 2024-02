Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Rabka-Zdrój, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Rabki-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rabki-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach”?

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 11.02.2024. 4.02 - 10.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jak się nie wywrócis, to się nie naucys! Oto królowie i królowe stoków. Zobacz najśmieszniejsze memy o narciarzach Narciarze na stoku to królowie życia. Stosują rewolucyjne mocowania nart, szusują w awangardowych strojach i za nic mają ograniczenia. Zresztą, wcale nie chodzi o zjeżdżanie na nartach, tylko o dobry lans! Szykują się do jazdy niczym pantera do skoku i to dosłownie. Czy strój w panterkę w tym pomoże? Zobacz najlepsze memy o narciarzach. Uśmiejesz się do łez! 📢 FAME MMA 20: karta walk, wyniki. Kto walczy na żywo w Krakowie? Poznaj uczestników gali freakfightowej. Transmisja stream online PPV FAME MMA 20 już 10 lutego 2024 roku. Kto walczy na żywo? Jak wygląda karta walk? Sprawdź program i wyniki. Gala freak fightów, z udziałem internetowych celebrytów, gwiazd mediów społecznościowych, elektryzuje kibiców. Wydarzenie w Tauron Arenie Kraków można oglądać na żywo w internecie, jest transmisja stream online PPV. Zobacz, kogo wystąpi w FAME MMA 20. Start walk dzisiaj o godz. 19:30.

📢 Nowa atrakcja na Podhalu. Piękne widoki, mało ludzi i za darmo! W Małopolsce nie narzekamy na brak atrakcji turystycznych. Piękne widoki co krok, ale wszędzie są tłumy ludzi. Nieopodal Czarnego Dunajca, w Czerwiennem-Bachledówkach, powstała nowa atrakcja turystyczna - taras widokowy, skąd możemy podziwiać wspaniałą panoramę Tatr. Nowa atrakcja Bachledówki - punkt widokowy na Tatry - to wymarzone miejsce dla tych, którzy kochają przyrodę, ale źle znoszą tłok. Jest pięknie, cicho, spokojnie i... pusto.

Tygodniowa prasówka 11.02.2024: 4.02-10.02.2024 Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rabce-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce.

📢 Opuszczona perła Małopolski skryta wśród zachwycających pejzaży. Otacza ją aż 5 parków narodowych Województwo małopolskie kojarzone jest przede wszystkim ze wspaniałymi zabytkami i zapierającą dech w piersiach przyrodą. Poznajcie historię kompleksu, który łączy wszystko, co najlepsze w regionie – mimo tych godnych pozazdroszczenia atutów spotkał go przygnębiający los. Czy lata świetności ma już za sobą? 📢 Wycieczki z Krakowa bez samochodu: 11 atrakcji Małopolski, do których dojedziecie pociągiem. Gotowe pomysły na weekend! Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.

📢 Na te inwestycje czeka Małopolska. "Podłęże - Piekiełko" i "sądeczanka" mają zapewnione finansowanie? Ministerstwo Infrastruktury odpowiada Od lat mówi się o szybkiej kolei z Nowego Sącza do Krakowa a także o połączeniu drogowym zapewniającym bezpieczną i szybszą podróż samochodem do stolicy Małopolski. "Sądeczanka" i "Podłęże - Piekiełko" to według niektórych obietnice, które nigdy nie powstaną. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia jednak, że na realizację kluczowych inwestycji dla regionu są pieniądze i będą one realizowane. 📢 Horoskop na walentynki 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Czy znajdziesz miłość? Przeczytaj horoskop miłosny 2024! Horoskop walentynkowy na 2024 rok. Gwiazdy nie kłamią: w tym roku czeka nas wiele zmian, ważnych wyborów, a niekiedy miłosne zawody. Wszystko zależy od okoliczności, sprzyjających nam gwiazd oraz własnych decyzji. Jedno jest jednak pewne - to właśnie 2024 rok okaże się być tym przełomowym. Co cię czeka? Przeczytaj horoskop miłosny wróżki Mariposy.

