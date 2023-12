Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Rabce-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.12 do 23.12.2023

📢 Jedziecie na święta zakopianką? Policyjny dron nie ma litości. Oni zapłacili krocie. Jest nagranie Nadmierna prędkość, brawurowa jazda, pijani kierowcy i wyprzedzanie na pasach. Szczególnie kierowców popełniających to ostatnie wykroczenie upatrzył sobie policyjny dron latający nad zakopianką. Jedna akcja ostrzegawcza już się odbyła. Zapewne małopolska policja powtórzy ją w czasie świąt, czyli wzmożonego ruchu na drogach Małopolski, w szczególności na tej najważniejszej, zakopiance. 📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke.

📢 IMGW ostrzega: uwaga na silny wiatr! Możliwe porywy sięgające nawet 80 km/h Nadciąga bardzo dynamiczna zmiana w pogodzie w Krakowie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie przed silnym wiatrem. W porywach jego prędkość może osiągnąć nawet 80 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od dziś, od godz. 16.00, do jutra, 22 grudnia, do godz. 2.00.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rabce-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wigilia i Święta Bożego Narodzenia będą dla nich inne, niż zawsze. Celebryci, którzy w tym roku stracili bliskich Święta Bożego Narodzenia to czas dla wielu niezwykle ważny. Poza wymiarem religijnym znaczenie ma również możliwość na spędzenie tych dni w gronie najbliższych nam osób, rodziny lub przyjaciół. Nie dla wszystkich jednak jest to radosny okres. W te dni wyjątkowo doskwiera nam brak tych, którzy odeszli. Zobacz, jacy celebryci w tym roku musieli zmierzyć się ze stratą.

📢 Co robić pod Giewontem w czasie świąt Bożego Narodzenia? Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w ciągu roku. Kojarzy się z rodzinną kolacją, prezentami, zapachem żywej choinki, kolędami, prószącym za oknem śniegiem i szczypiącym w policzki mroźnym powietrzem. Wiele osób wybiera się pod Tatry, by spędzić tu ten niezwykły czas. Zobaczcie, jak można spędzić ten czas pod Giewontem. 📢 Sylwester w Zakopanem. Telewizja Polska zaprezentowała artystów, którzy wystąpią Telewizja Polska odsłoniła karty przed tegorocznym koncertem sylwestrowym w Zakopanem. Pełen zestaw artystów, którzy wystąpią na koncercie na górnej Równi Krupowej, zaprezentowano podczas konferencji prasowej w Warszawie. Na scenie pojawi się m.in. Maryla Rodowicz. 📢 Brak planów na święta? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie.

📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

