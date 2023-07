Przegląd prasy z tygodnia 23.07.2023. Co działo się w Rabce-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Mieszkanka Chełmka straciła ukochanego kota. Karmiła go świeżym mięsem drobiowym. Podejrzenie padło na produkt kupiony w miejscowym sklepie sieci Lidl. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Kraków - Śródmieście. Sanepid nie zbadał pozostałej części mięsa, bo gdy inspektorzy razem z policją dotarli do sklepu, nie było już tej partii towaru. Niemniej, jak podkreśla Sanepid, nie wolno spożywać mięsa drobiowego na surowo, bo to niesie ryzyko wielu chorób.

Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

Małopolska szacuje straty po wielkich ulewach. Ucierpiała m.in. Rabka-Zdrój, gdzie woda zalała garaże i piwnice. Zniszczyła również cztery kładki, a dwie uszkodziła. Eksperci warszawskiego Instytutu Ochrony Środowiska twierdzą, że w ostatnich latach to właśnie województwo małopolskie wyróżnia się najwyższą w całym kraju wysokością strat w infrastrukturze. Chodzi m.in. o drogi, mosty, ale też budynki komunalne, które są niszczone w efekcie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Podają też, że jak chodzi o skalę krajową, to wskutek tego typu zdarzeń Polska traci 6 mld zł rocznie. Chodzi nie tylko infrastrukturę, ale też uprawy rolne.

To była wyjątkowa, gorąca impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście popularnej dyskoteki tym razem bawili się w plenerze, w specjalnie przygotowanej letniej strefie, gdzie odbyła się impreza Bikini Beach Party. Na imprezowiczów czekały niespodzianki i konkursy z nagrodami. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA

Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy w swojej historii będzie występować w ekstraklasie. Zespół, prowadzony od ośmiu lat przez trenera Tomasza Tułacza, zadebiutuje na tym szczeblu 23 lipca, wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź. Jak prezentuje się kadra drużyny? Przedstawiamy piłkarzy, którzy będą reprezentować niepołomicki zespół w ekstraklasie. Przesuwając zdjęcia w galerii, poznacie ich wszystkich.