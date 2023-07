Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Rabce-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pieniny to jedno z najpiękniejszych pasm górskich, a królową tamtejszych tras pieszych i rowerowych jest Droga Pienińska, wijąca się wzdłuż stromych brzegów Dunajca. Wycieczka tym szlakiem to prawdziwa przygoda z dodatkowymi atrakcjami. Droga Pienińska została wreszcie ponownie otwarta we wtorek 11 lipca 2023 po przodującym się remoncie. Co się zmieniło? Jakie atrakcje czekają na turystów na tym niezwykłym szlaku, poza zapierającymi dech w piersiach widokami? Przekonajcie się.

Od 12 do 15 lipca w Rabce ptorwa 10. edycja Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festival. Podczas festiwalu wręczana zostanie tradycyjnie nagroda „Zwyrtała” – za najlepszy pomysł promujący czytanie. W tym roku to już piąta edycja nagrody.