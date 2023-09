Prasówka z sierpnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Rabce-Zdroju? Bądź na bieżąco

Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych we wrześniu. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

Szyszki są świetne nie tylko dla dzieci do wykorzystana w szkolnych projektach. Mogą przydać się w domu i w ogrodzie na wiele różnych sposobów. Rozejrzyj się w lesie, parku, czy okolicy. Szyszki nie tylko pięknie wyglądają i mogą nas wprowadzić w jesienny nastrój, ale przydadzą się też w bardziej praktycznych celach. O jednym triku przed używaniem szyszek warto pamiętać.

Gdy jeszcze w sierpniu w naszym regionie wszyscy żyją żniwami, które zaowocują pachnącym chlebem, to małopolscy winiarze już wybiegają myślami ku przełomowi września i października, gdy rozpoczną zbiory owoców, by później przetworzyć je na wino. Województwo małopolskie może już poszczycić się ponad setką winnic, z których 50 tworzy Małopolski Szlak Winny. Polish Wine, organizacja promująca polskie wino, zachęca do kulinarnej podróży po Polsce za pomocą swojego nowego projektu - pierwszej enoturystycznej mapy polskich win.