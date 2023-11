Prasówka z całego tygodnia 12.11.2023 w Rabce-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

A gdyby tak zamiast w domu lub ciasnym mieszkaniu, zamieszkać w dworku, zabytkowej willi lub pałacu? W malowniczych zakątkach Małopolski czekają przepiękne budynki z duszą i tradycją, w których można poczuć się po królewsku. Niektóre z nich wymagają remontu, jednak gdyby przywrócić im dawną świetność, zachwyciłyby każdego. Prezentujemy najciekawsze z nich.

Kiedy 28 lipca 1914 Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, co dało początek wojnie zwanej później pierwszą światową, Józef Piłsudski bawił w Zakopanem. Jeszcze tego samego dnia pospiesznie wsiadł do pociągu do Krakowa i zjawił się na Oleandrach. Tu czekały w gotowości oddziały Związku Strzeleckiego, które według planu, za kilka dni wejść miały na teren zaboru rosyjskiego, żeby wywołać tam powstanie. Na czele wyruszającej Kompanii Kadrowej, a potem I Pułku Legionów stali uczestnicy szkoły oficerskiej, która odbyła się rok wcześniej w maleńkiej wiosce Stróża pod Limanową. Tu w końcu toczyły się pierwsze bitwy rodzącego się polskiego wojska. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niepodległość wykuwała się w Małopolsce.