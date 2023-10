Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Rabka-Zdrój, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Rabki-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Rabki-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 1.10 a 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wybory 2023. Majątki senatorów z Małopolski. Oszczędności, domy, samochody ”?

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wybory 2023. Majątki senatorów z Małopolski. Oszczędności, domy, samochody W Senacie liczącym 100 senatorów znajduje się obecnie 8 polityków z Małopolski. Na koniec kadencji przed wyborami, podobnie jak posłowie, senatorowie muszą złożyć oświadczenia majątkowe za rok bieżący. Pojawiły się one na stronach internetowych parlamentu. Sprawdziliśmy jakimi majątkami dysponują reprezentacji Małopolan w senacie, jakie mają oszczędności, nieruchomości, samochody. Sprawdźcie. 📢 Kolejny gigant wycofuje się z Polski. Te kultowe sklepy też bezpowrotnie zniknęły! Pamiętasz je jeszcze? 6.10.2023 Końcem września 2023 roku sieć sklepów Spar podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Polsce. W naszym kraju pod tym logo działa ponad 200 placówek. To już kolejna sieć sklepów, która zdecydowała o zakończeniu działań handlowych na terenie Polski. Oto inne sklepy, które bezpowrotnie zniknęły z naszego kraju. Pamiętacie je jeszcze?

📢 Marcin Palade: Możliwe, że jedni położą się spać z 15 na 16 października jako zwycięzcy, a rano obudzą się już w roli przegranych Sugerowałbym z dużą ostrożnością podchodzić do wyników, które pojawią się na ekranach naszych telewizorów tuż po zamknięciu lokali wyborczych. To będą dane szacunkowe, które mogą się jeszcze zmienić w stosunku do oficjalnych wyników głosowania. Być może będziemy świadkami sytuacji, że jedni położą się spać z 15 na 16 października jako zwycięzcy wyborów, a rano obudzą się już w roli przegranych - mówi w rozmowie z nami Marcin Palade, socjolog polityki z Centrum Analiz Wyborczych.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Rabce-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11.

📢 Referendum 2023. Poznaj pytania i dowiedz się, jak wziąć w nim udział 15 października odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Będzie to okazja do zabrania głosu w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa polskiego. Już teraz poznaj pytania referendalne i dowiedz się, co zrobić, aby wziąć udział w głosowaniu. 📢 Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. To znana postać Justyna Kowalczyk-Tekieli wskazała swojego kandydata w wyborach parlamentarnych. To też były sportowiec, choć bardziej znany z telewizyjnych występów w roli eksperta i komentatora. Kto zasłużył na głos dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich? 📢 Małopolska dostała ponad 285 mln złotych z Polskiego Ładu na cztery duże inwestycje. Na liście m.in. oczyszczalnia ścieków w Myślenicach Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład jest ogromnym i kompleksowym wsparciem dla samorządów. Siódmy nabór przeznaczony na rozwój stref przemysłowych da naszemu województwu kwotę blisko 285 mln zł na cztery bardzo duże projekty proinwestycyjne - mówi wojewoda Łukasz Kmita. Chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków w Myślenicach, budowę obwodnicy w gm. Babice czy budowę połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768.

📢 Kontrole na granicy ze Słowacją. Niektóre przejścia tylko dla pieszych z krajów UE Na granicy polsko-słowackiej pojawiły się kontrole straży granicznej. Pogranicznicy pojawili się tam dokładnie o północy - z wtorku na środę. Kontrolowani są tylko ci wjeżdżający do Polski, ale i tak nie wszyscy. Niektóre przejścia zostały wyłączone z ruchu samochodowego. Na Podhalu wielu turystów i mieszkańców jest zaskoczonych, gdy dojeżdżają do granicy. 📢 Licytacje komornicze. Mieszkania nawet za połowę ceny! Te licytacje odbędą w październiku [4.10.23] LICYTACJE MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na październik 2023 r. Sprawdziliśmy, jakie mieszkania w województwie małopolskim będą przedmiotem licytacji komorniczych w październiku. Licytacje to szansa na zakup mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości!

📢 Redyk 2023, czyli niezapomniane widowisko w górach. Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Wybierasz się w góry jesienią? Nie pozwól, by ominęło cię to niezapomniane widowisko, które jest częścią wspaniałej tradycji. Jesienią górskie tereny mienią się bielą za sprawą... maszerujących owiec. Co to jest redyk? Gdzie i kiedy można podziwiać to wspaniałe wydarzenie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule. 📢 Owce wracają z hal. Rozpoczynają się redyki. To najstarsza tradycja pasterska Brzęk dzwonków, setki owiec, szczekanie psów, góralski śpiew i muzyka. Jesienią kończy się wypas owiec. Bacowie zejdą ze stadami z hali, owce oddadzą gospodarzom. Tak będą wyglądały redyki w podtatrzańskich miejscowościach. Jeden z pierwszych redyków odbędzie się w Zakopanym w najbliższy weekend. A największy czeka nas w Szczawnicy - już 14 października.

