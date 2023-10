Przegląd prasy z tygodnia 1.10.2023. Co działo się w Rabce-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 1.10.2023. 24.09 - 30.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Paweł Domagała to słynny aktor i muzyk, którego twórczość zna cała Polska. Pewnie wszyscy kiedyś nuciliśmy jego wielki HIT – „Weź nie pytaj”. W ostatni piątek, 29 września zagrał wspaniały koncert w Krakowie, oj działo się! Prywatnie jest szczęśliwym mężem i kochającym ojcem. Poślubił znaną aktorkę Zuzannę Grabowską, z którą ma dwie córki. Jak mieszka i żyje na co dzień Paweł Domagała z piękną żoną ? Zobaczcie zdjęcia!

Rezygnacja z odwiedzenia turystycznych miejsc w Małopolsce takich jak Zakopane, Wieliczka czy Czorsztyn z powodu tłumów? To znany powód. Mamy dobrą informację! Te miejsca warto odwiedzić w październiku. W tym terminie zdecydowanie spotkasz tam mniej turystów. Ale to nie wszystkie zalety podróżowania w październiku. Jesień to koniec sezonu turystycznego, dlatego dostępność hotelowych miejsc jest większa, a ich ceny często w tym terminie spadają. Dodatkowo jesienna aura sprzyja niezwykle klimatycznym spacerom. Przejdź do galerii i zobacz, gdzie w październiku wybrać się na wypad.