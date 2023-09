Prasówka 24.09.2023 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

Jeden pas zakopianki został zamknięty na trasie w kierunku Myślenic. Na utrudnienia kierowcy mogą się natrafią w Gaju od czwartku, 21 września. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informowała, że od 7 rano zwężona zostanie jezdnia do jednego, lewego pasa prowadzącego w kierunku Myślenic.