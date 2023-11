Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Rabce-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Kolej w góry szybsza, bardziej komfortowa i bezpieczna - to najważniejszy cel inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizowanej na kolejowej zakopiance. Dzięki zrealizowanym pracom już w grudniu skróci się czas podróży z Krakowa do Zakopanego. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie