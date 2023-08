Prasówka z lipca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Wybierasz się na wakacje i szukasz idealnej stylizacji paznokci? Zobacz TOP 25 pomysłów na letnie zdobienia paznokci hybrydowych i nie tylko. Wyraziste kolory, minimalistyczne wzory, brokatowe zdobienia? Wakacyjne stylizacje paznokci mogą być szalone i bardziej odważne niż te, które wybierasz na co dzień i do pracy. Oto modne paznokcie na wakacje. Zainspiruj się!

Kąpieliska otwarte w Rabce-Zdroju 29.07.2023 to które? W całej Polsce sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Zastanawiasz się, czy na Twoim ulubionym kąpielisku można się dzisiaj kąpać?Sprawdź, które obiekty są otwarte. Sprawdź, jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach w Rabce-Zdroju. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk w Twojej okolicy znajdziesz w artykule. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk w Rabce-Zdroju i okolicy.

Podtatrze to nie tylko Tatry, czy deptak pod Giewontem. W tym roku wakacyjnym hitem stało się Jezioro Czorsztyńskie. W upalne dni wypoczywa tam tysiące ludzi - i to nie tylko miejscowych, ale i turystów, w tym tych z Półwyspu Arabskiego. Powstała tam potężna oferta rekreacyjna - od plażowania, po wpływanie czym tylko się da, po jazdę na rowerze wokół jeziora.

Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

Słynna i zamożna rodzina Stadnickich jeszcze przed II wojną światową posiadała wiele wsi i nieruchomości. Jedną z nich jest remontowany obecnie dwór w Nawojowej. Wspaniała posiadłość, w której jeszcze przed wojną odbył się ślub hrabianki i księcia Czartoryskiego odzyskuje dawny blask. Okazuje się, że to nie jedyna pamiątka po zasłużonym dla Sądecczyzny arystokratycznym rodzie. Mało kto wie, że inny interesujący dwór, który kiedyś należał do Stadnickich znajduje się w Rożnowie. Budynek zmienił właściciela i obecnie jest wystawiony na sprzedaż. Zachowane wewnątrz malowidła naścienne mimo zniszczeń nadal robią wrażenie.