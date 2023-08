Prasówka 13.08.2023 z całego tygodnia w Rabce-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

13 dni – tyle czasu potrzebował Mateusz Cyrwus z Waksmundu, by przebiec cała Polską. W środę 9 sierpnia biegacz zameldował się na Rysach – najwyższym szczycie polskiej części Tatr. Biegł, by pomóc zebrać pieniądze na leczenie małej Kamili Gil z Nowego Targu. Udało mu się uzbierać 109 tys. zł.

Rodzina Skupniów, która od 75 lat prowadziła schronisko turystyczne na Hali Kondratowej w Tatrach, ma opuścić obiekt do 4 września. Schronisko zostanie zamknięte na dwa lata – na czas przebudowy. Nowy dzierżawca wyłoniony zostanie w trakcie przetargu. PTTK zakłada, że pomoże on finansowo w remoncie obiektu. Sprawa budzi kontrowersje.

Dwór był dawniej nie tylko siedzibą szlachcica, ale też centrum całej okolicy, ośrodkiem wydarzeń politycznych i wielką skarbnicą pamiątek rodzinnych i patriotycznych. Dziś stare polskie dwory to zabytki pełne niezwykłej atmosfery, w których sami możemy poczuć się trochę jak dawni ziemianie. Kto właściwie mieszkał w starych polskich dworach, jak wyglądały szlacheckie domy, jakie piękne dworki przetrwały w Polsce do dziś? Zapraszamy do galerii 14 najpiękniejszych polskich dworów, które warto odwiedzić w czasie weekendowej wycieczki.

Kołowy transporter opancerzony polskiej produkcji Rosomak, czołg Leopard 2A5, wyrzutnia rakietowa Langusta, moździerz samobieżny Rak - to tylko niektóre z zasobów sprzętu wojskowego, który będzie można zobaczyć na piknikach wojskowych. Z okazji Święta Wojska Polskiego zawitają one do miast i miasteczek w całej Polsce. W Małopolsce zagoszczą w Jordanowie, Polance Wielkiej, Grybowie i Niecieczy.