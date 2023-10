Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Rabka-Zdrój, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Chryzantemy wytrzymują na ogół pierwsze, niewielkie przymrozki, ale dużo więcej zniesie kapusta ozdobna. Już od kilku lat pojawia się na grobach, rywalizując z wrzosami czy wspomnianymi chryzantemami. Ile kosztuje kapusta ozdobna w doniczkach? Sama w sobie jest dwukolorową kompozycją na cmentarz. Sprawdzamy ceny u producentów przed Wszystkimi Świętymi.

Urząd Skarbowy w Zakopanem 25 października zlicytuje część kompleksu mieszkalno-użytkowego o podwyższonym standardzie w malowniczym Kościelisku, tuż przy Zakopanem. To dom z widokiem na Tatry. Cena wywoławcza to nieco ponad 1,6 mln zł za więcej niż 110 m2. Licytacje prowadzone przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) to okazja do zakupu przedmiotów i nieruchomości po korzystnej cenie