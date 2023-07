Rabka znów stanie się wakacyjną stolicą literatury dziecięcej

- Aż wierzyć się nie chce, że w 2013 roku, gdy wymyśliliśmy festiwal literatury dziecięcej w Rabce, nasze przedsięwzięcie było nowością. Nie było wtedy w Polsce festiwali literatury dla dzieci. „Dorosłe” festiwale organizowane wyłącznie w największych miastach. I działo się to zwykle jesienią albo wiosną, bo wakacje były czasem wydawniczo martwym, zarezerwowanym na wypoczynek i wyjazdy - wspomina Iwona Haberny, organizatorka Rabka Festival. - Kto wam w wakacje przyjdzie czytać książki? – pytali niedowiarkowie. Czy w małej miejscowości na prowincji można stworzyć prawdziwy festiwal? – wątpili inni. Ale byli też tacy, którzy w nas uwierzyli: Barbara Gawryluk, Joanna Olech, Jerzy Stuhr, Wojciech Widłak, Martin Widmark, prof. Anna Czabanowska – Wróbel z Wydziału Polonistyki UJ oraz prezes Fundacji Rozwoju Regionu Rabka Maciej Kopytek i burmistrz Rabki Ewa Przybyło. To dzięki ich wsparciu, mimo skromnych możliwości finansowych w 2014 roku, wspólnie z rabczańską biblioteką, wzięliśmy się do roboty i opracowaliśmy bardzo ambitny program.