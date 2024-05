Prasówka tygodniowa z 19.05.2024 w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Wielka, stara kamienica w centrum Wadowic, biurowiec w Nowym Sączu, kawał ziemi z lasem w Krakowie. Co jeszcze ma do sprzedania lub wynajęcia policja i Agencja Mienia Wojskowego z Małopolski? Sprawdziliśmy. Niektóre ich nieruchomości zaskakują, bo to nieraz wąski, długi kawałek działki tuż pod oknami bloku mieszkalnego albo 12 metrów kwadratowych - w sumie "nie wiadomo czego" w Zakopanem, bo z ogłoszenia tego się nie dowiesz.

Nic nie udało się uratować z pożaru piekarni "Pawlak" w Myślachowicach (pow. chrzanowski). Strażacy zostali wezwani do pożaru piekarni w o godz. 1:25. Na miejsce akcji skierowano 14 pojazdów. "Pawlak" to jedna z największych piekarni w Małopolsce. Sklepy miała od Krakowa po Śląsk.

To będzie chyba najbardziej zakręcona i piękna trasa dla kierowców w Małopolsce. Coraz więcej asfaltu nowej zakopianki pojawia się w górskim pejzażu między Rdzawką, a Nowym Targiem. Postęp prac na DK47 szacuje się na 90 proc. zatem jest szansa, że 16-kilometrowy odcinek drogi zostanie oddany kierowcom do użytku w październiku, dokładnie 9 października. Choć wcześniej mówiło się o "po wakacjach".

Arkusze CKE egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2024 już są dostępne. We wtorek 14 maja rozpoczął się maraton egzaminu ósmoklasisty. Wiemy jaka lektura pojawiła się na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. W tym roku ponad 22 tysiące uczniów z Małopolski (w tym ponad 5 tys. z Krakowa) na przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Egzamin rozpoczął się o dzisiaj o godzinie 9.00 i trwał 120 minut. W następnych dniach na uczniów czekać będzie matematyka i język obcy. Odpowiedzi z dzisiejszego egzaminu w naszym materiale, pojawiają się dzięki uprzejmości "Matematyka gryzie".

Co roku na całym świecie odnotowuje się 330 tys. przypadków zachorowania na raka pęcherza. Choć u mężczyzn występuje czterokrotnie częściej, to właśnie u kobiet jeden objaw jest często lekceważony. Kobiety wracają do lekarza po diagnozę nawet kilka razy, a to może kosztować je nawet życie. O jaki objaw chodzi?

Pięknie kobiety, znakomita oprawa muzyczka i po prostu dobra zabawa połączona z zaciętą rywalizacją o koronę najpiękniejszej. 12 maja gościnnie w Metropolo by Golden Tulip w Krakowie odbyła się Gala Finałowa Miss Nastolatek i Miss Województwa Małopolskiego 2024! Poprowadzili ją Kamila Świerc (Miss Polski 2017) oraz Wacław Tomalak (konferansjer, DJ), a na scenie pojawi się Paweł Tur, Aleksandra Markowicz Violin i gwiazda lat 2000 - Gabriel Fleszar, którego hit "Kroplą deszczu" nuciła kiedyś cała Polska. Głównymi gwiazdami były jednak pretendentki do tytułu...