Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

To był wyjątkowy Dzień Dziecka w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze. Dzieci po raz pierwszy mogły świętować w rozbudowanym parku o nową strefę dedykowaną właśnie dla nich, czyli Sweet Valley. Dzień Dziecka w Energylandii jeszcze się nie zakończył, bo trwa on przez cały weekend (1-2 czerwca). Na maluchy w tych dniach czekają dodatkowe atrakcje.

Katolików w każdy piątek całego roku obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. Są jednak wyjątki od tej reguły. Piątek 31 maja 2024 należy właśnie do takich dni, kiedy spożycie mięsa nie jest przekroczeniem prawa dla wierzących. Ale, ale - nie wszędzie. Kwestia dyspensy po Bożym Ciele wprowadziła wielki zamęt - część archidiecezji i diecezji ją wprowadziła część nie. W Małopolsce doprowadziło do to absurdalnej sytuacji - w myśl kościelnych reguł grzechem będzie zjedzenie karkówki z grilla w Krakowie i Tarnowie, ale już dozwolone jest to w Oświęcimiu i Proszowicach.