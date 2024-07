Przegląd prasy 2.07.2024 Rabka-Zdrój. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Rabki-Zdroju

Czy nad polskim Morzem Bałtyckim można tanio wypocząć, płacąc za noclegi przysłowiowe grosze? Ile kosztuje noclegowa doba niedaleko plaży w hotelach, pensjonatach, domkach. Sprawdziliśmy.

Za nami niespokojna noc w Krakowie i Małopolsce. Z południowego zachodu nadciągnęły burze z deszczem, miejscami padało bardzo mocno. Wystąpiły silne wyładowania atmosferyczne. Wieczorem 30 czerwca apelowaliśmy: Uważajcie na siebie przy tych błyskach i grzmotach, wieje też porywiście. W Małopolsce obowiązuje drugi stopień ostrzeżeń meteo wydany przez IMGW. Od godz. 20.00 do godz. 5.00 nad ranem w poniedziałek, 1 lipca synoptycy prognozowali burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 35 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie nawet do 100 km/h. Może pojawić się grad.