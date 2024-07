Prasówka 3.07.2024 Rabka-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Rabki-Zdroju

Chorwacja jest jednym z ulubionych wakacyjnych kierunków krakowian. Nie ma się czemu dziwić – ciepły Adriatyk, doskonała pogoda i dobre jedzenie. To wszystko przyciąga jak magnes. Do tego odległość z Małopolski, którą można pokonać samochodem, bez konieczności lotu samolotem. Spore obawy dotyczą jednak cen w Chorwacji. Czy rzeczywiście, jest tam tak drogo? Czy ceny mocno poszły do góry po wprowadzeniu euro? Eksperci rankomat.pl we współpracy z kanałem Prawdziwa Chorwacja porównali, jak przez ostatni rok zmieniły się ceny i ile trzeba zapłacić za najbardziej popularne wakacyjnie produkty. Oto liczby!