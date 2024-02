Ścieżki spacerowe do 35 km od Rabki-Zdroju. Pomysły spędzenie czasu w weekend 10 - 11 lutego

Nie masz pomysłu na niebanalną ścieżkę spacerową z Rabki-Zdroju? Podpowiadamy, gdzie można się wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje. Mogą mieć różny czas przejścia, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na zdrowy spacer w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe w pobliżu Rabki-Zdroju warto wybrać w weekend.

Wycieczki ze spacerem z Rabki-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe oddalonych maksymalnie o 35 km od Rabki-Zdroju, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 10 lutego w Rabce-Zdroju ma być 13°C. Nie powinno padać. W niedzielę 11 lutego w Rabce-Zdroju ma być 14°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 23%. 🌳 Trasa spacerowa: Poręba - Kudłacze - Chełm Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,67 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 604 m

Suma podejść: 1 204 m

Suma zejść: 1 196 m Trasę spacerową mieszkańcom Rabki-Zdroju poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych Trasa zarówno dla biegaczy, jak i dla szukających wrażeń rowerzystów.

Dzieki ciekawej budowie Beskidu Wyspowego możemy zrobić tutaj całkiem dużo przewyższenia - na tej trasie ponad 1000 m.

Trasa poprowadzona jest głównie szlakami turystycznymi i szlakami rowerowymi, które są dobrze oznaczone.

Informacja dla biegaczy: nie mijamy na trasie źródełek, więc trudno uzupełnić bidony (warto wziąć ze sobą całość wody, jakiej potrzebujemy).

Jedynym momentem, który musimy pokonać po asfalcie, jest odcinek ok. 2 km w Porębie, gdzie zbiegamy z jednego pasma górskiego i wybiegamy na kolejne.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trasa Półmaratonu Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,75 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych poleca trasę spacerowiczom z Rabki-Zdroju

Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las. Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.

Biegniemy w górę trzymając się prawej strony gdzie wbiegamy na dróżkę oznaczoną żółtą koniczynką, która to dróżka doprowadza nas do punktu kontrolnego i jednocześnie czerwonego szlaku. Następnie biegniemy w lewo, aż do momentu gdy szlak czerwony złączy się z zielonym. Przeskakujemy na zielony biegnąc w dół i potem w prawo, aż do Suchej Polany gdzie czeka 3. ostatni punk odżywczy (ok. 15 km trasy). Nadal zielonym szlakiem udajemy się w lewo pod górę aż na Kamiennik. Potem tylko zbieg i odbicie w lewo w leśną dróżkę, która to doprowadza nas do mety.

Trasa liczy 21-22 km, prawie w całości jest po drogach leśnych (wyjątek stanowi początek biegu ok 1,5 km asfaltu)

wiecej o biegu i trasie: Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Wyprawa po ciszę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,64 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 235 m

Suma podejść: 488 m

Suma zejść: 589 m AirWrona poleca trasę mieszkańcom Rabki-Zdroju

Zapowiadająca się dobra pogoda na pierwszy dzień majówkowego weekendu oznacza tłumy turystów na popularnych szlakach, a to odbiera przyjemność z podróżowania. Dlatego postanowiłem wybrać się w zachodnią część Beskidu Makowskiego. Zaczyna w Palczy przy kościele, wysiadka z busa, a tu niemiła niespodzianka zaczyna padać. Na szczęście nie jest to duży deszcz, a jak się później okazało nie trwał on długo. Ale wystarczy o pogodzie. Wchodzimy na Mały Szlak Beskidzki (czerwony), którym początkowo kierujemy się na północ. Przez miejscowe zabudowania podchodzimy na wzniesienie, z którego ukazują nam się pierwsze widoki na Beskidy. Po jakimś czasie szlak łagodnie skręca na zachód, a w pobliskim lasku widać biało-czerwoną flagę. Okazuje się, że stoi ona przy "dziwnym" grobie. Niestety w Internecie brak informacji na temat tego miejsca. Za laskiem ukazuje się polana, na końcu której stoi krzyż upamiętniający wizytę w tym miejscu Jana Pawła II. Szlak prowadzi naprzemiennie przez tereny zalesione i otwarte, dzięki którym możemy dostrzec na południu Babią Górą. Najwyższą górę Beskidów czas zostawić, gdyż zmieniamy kierunek wędrówki.

Z Zachełmnej-Nagiełówka wchodzimy na szlak zielony w kierunku północnym, którym początkowo schodzimy do Stronie. Trasa do miejscowości prowadzi asfaltem, jednak widoki na wzniesienia Beskidu Średniego rekompensują trud twardego gruntu. Po kilku kilometrach docieramy do wyżej wymienionej osady, w której mijamy kaplicę mszalna, a w jej dolnej części czynna stację PKP. Za nią teren wznosi się do Kamionki, by za chwilę opaść do Bugaju. W podróży na szlaku towarzyszą wieże Sanktuarium w Kalwarii oraz słyszane z daleka modlitwy pielgrzymów spacerujących po okolicznych Dróżkach Kalwaryjskich. Z Bugaju pozostaje ostatnie podejście na jedyny szczyt na trasie Żar. Dostajemy się do niego lekko odbijając z zielonego szlaku, a w jednym miejscu możemy zobaczyć pozostałości stojącego tam niegdyś zamku.

Po chwili kręcenia się po płaskim szczycie wracamy na szlak, który doprowadza nas do części obiektów wcześniej wspomnianych Dróżek. Kilkanaście minut oglądania architektury sakralnej, towarzyszenie w końcówce Drogi Krzyżowej i schodzimy do Sanktuarium. Tu niestety zaczynają się tłumy, ale i tak udaje się bez większych problemów zwiedzić krużganki, dziedziniec klasztoru czy Kościół, w którym znajdziemy kaplice Matki Bożej Kalwaryjskiej, św. Antoniego Padewskiego oraz Niepokalanego Poczęcia NMP. Z obiektu wychodzimy od frontu na Plac Rajski, z którego udajemy się w dół dalej trzymając się zielonego szlaku. Po drodze mijamy jeszcze Kaplicę Świętego Rafała oraz Kaplicę Umieszczenia Tronu. Znaki szlaku doprowadzają nas do dworca PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie kończymy, krótką, ale interesującą wyprawę po szlakach Beskidu Średniego.

Początkowe założenia o "luzie" na trasie się sprawdziły, jedynie w Kalwarii i jej okolicach było sporo ludzi. Jest to jednak popularne miejsce pielgrzymek związanych z kultem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Nawiguj

