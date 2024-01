Przegląd prasy z Rabki-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.01.2024

Barbie botox czy #traptox to hit Tik-Toka i nowy trend w salonach medycyny estetycznej. Nazwa wylansowana na fali popularności kultowej lalki to jednak określenie zabiegu, który nie jest nowy. Efekty Barbie botoks to na pewno szczuplejszy wygląd całej sylwetki. Co to za zabieg i gdzie wstrzykuje się toksynę botulinową? Wyjaśniamy.