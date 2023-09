Przegląd prasy Rabka-Zdrój 1.09.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Rabce-Zdroju

Każdy rodzic chce, by jego dziecko miało dobre wyniki w szkole, prawidłowo się rozwijało i było zdrowe. Aby pomóc mu w tym również poza domem, warto zapewnić mu pełnowartościowe posiłki. Drugie śniadanie do szkoły to niezwykle ważny element diety ucznia i uczennicy. Sprawdź, co najlepiej dawać dziecku na drugie śniadanie.