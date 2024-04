Przedszkola w Rabce-Zdroju w roku szkolnym 2024/2025. Lista dostępnych placówek

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Rabce-Zdroju?

Gdzie możesz znaleźć informacje o rekrutacji?

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy Twoje dziecko powinno chodzić do przedszkola w Rabce-Zdroju?

Nauka w przedszkolu jest ogromnie ważna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, maluch chodząc do przedszkola uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w obszarze społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z innymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.