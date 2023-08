Prasówka z Rabki-Zdroju 29.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Branża filmowa daje szansę na ciągły rozwój, ciekawe przygody i wykorzystanie swojego potencjału. Do tego starali się przekonać młodych i utalentowanych przyszłych filmowców organizatorzy warsztatów filmowych „Nakręć się na przyszłość”, zorganizowanych przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA) oraz Netflix. Z całego regionu do Rytra (powiat nowosądecki) zjechało się dwudziestu wybranych wcześniej spośród prawie sześćdziesięciu chętnych Małopolan, aby pod okiem profesjonalistów szlifować swój talent.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.