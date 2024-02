Prasówka z Rabki-Zdroju 19.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Białka Tatrzańska już od kilku lat przeżywa prawdziwe oblężenie turystów. Mogłoby się wydawać, że to nic dziwnego bo Podhale to jedno z tych miejsc, które podczas ferii zimowych cieszy się ogromną popularnością. Co jednak sprawiło, że to właśnie Białkę turyści wybierają na swoje miejsce zimowego wypoczynku? Z pewnością popularność przyniosły jej nowoczesne kompleksy narciarskie, czy popularne baseny termalne. To co także przyciąga turystów to niezwykły górski klimat i widoki, które zdecydowanie zapadają w pamięci.