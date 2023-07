Prasówka z Rabki-Zdroju 18.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.07, w Rabce-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km?”?

Prasówka Rabka-Zdrój 18.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 10 zaskakujących ciekawostek o Tatrach. Który szczyt jest naprawdę najwyższy, co leży na dnie Morskiego Oka, która jaskinia ma aż 30 km? Tatry to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Myślicie, że wiecie już wszystko o tych najwyższych polskich górach? Mamy dla was 10 zaskakujących ciekawostek, które na nowo rozbudzą w was fascynację górami i chęć do wędrówek. Co leży na dnie Morskiego Oka, która tatrzańska jaskinia ma aż 30 km długości, która góra w Tatrach jest najwyższa w Polsce (wcale nie Rysy) albo skąd się wzięły muszelki na góralskich kapeluszach? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszej galerii.

📢 Hortensja ogrodowa to kapryśna piękność. W uprawie tego krzewu łatwo o błędy! Sprawdź, na co zwrócić uwagę, by ta hortensja pięknie kwitła Hortensja ogrodowa to wyjątkowy krzew ozdobny. Tworzy wielkie i kolorowe kwiatostany, które zdobią ją do późnej jesieni. W dodatku kolor jej kwiatów można zmienić! Jednak zdarza się, że ta hortensja nie kwitnie. To często wynik naszych błędów. Przede wszystkim – hortensji ogrodowej nie można mylić z innymi gatunkami, bo inaczej się ją przycina! Ma też nieco odmienne wymagania. Sprawdź, jak zadbać o te krzewy, żeby pięknie kwitły.

📢 Bikini Beach Party w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Szalona impreza w plenerze! Mamy ZDJĘCIA To była wyjątkowa, gorąca impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Goście popularnej dyskoteki tym razem bawili się w plenerze, w specjalnie przygotowanej letniej strefie, gdzie odbyła się impreza Bikini Beach Party. Na imprezowiczów czekały niespodzianki i konkursy z nagrodami. Zobaczcie, co tam się działo. Mamy ZDJĘCIA

Prasówka 18.07 Rabka-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Rabce-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Puszcza Niepołomice. Oto drużyna na ekstraklasę. Przedstawiamy kadrę na sezon 2023/2024. Poznajcie piłkarzy Puszczy Puszcza Niepołomice w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy w swojej historii będzie występować w ekstraklasie. Zespół, prowadzony od ośmiu lat przez trenera Tomasza Tułacza, zadebiutuje na tym szczeblu 23 lipca, wyjazdowym meczem z Widzewem Łódź. Jak prezentuje się kadra drużyny? Przedstawiamy piłkarzy, którzy będą reprezentować niepołomicki zespół w ekstraklasie. Przesuwając zdjęcia w galerii, poznacie ich wszystkich.

📢 UOKiK przestrzega: popularne zabawki pluszowe mogą być niebezpieczne dla dzieci! Apel do rodziców W związku z falą popularności, którą w to lato cieszą się różnego rodzaju maskotki sprzedawane na straganach od Pomorza aż do Tatr, czyli: gęsi, koty, flamingi, czy nawet pokemony, Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów przypomina o tym, że nie zawsze to, co modne, musi być dla naszych dzieci bezpieczne. "Pluszaki, gniotki, piłki… Kupujesz pamiątki z wakacji? Weź pod uwagę nie tylko modę - ostrzega UOKiK! Jeśli to zabawki, muszą być bezpieczne! Dostosowane do wieku i rozwoju dziecka" - napisano w komunikacie. 📢 Miss Polski 2023 wybrana na gali w Nowym Sączu. To Angelika Jurkowianiec z województwa opolskiego będzie nosić koronę. Co to były za emocje! Festiwal Piękna zakończył się w Nowym Sączu. W niedzielę, 16 lipca, odbył się 34 finałowa gala konkursu Miss Polski 2023. Na scenie amfiteatru w Nowym Sączu zaprezentowały się 32 finalistki(po dwie reprezentantki każdego z województw), które ubiegały się o koronę i tytuł Najpiękniejszej Polki! Galę poprowadzili Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna i Ilona Krawczyńska. Miss Polski została 26-letnia Angelika Jurkowianiec z woj. opolskiego.

