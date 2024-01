Prasówka z Rabki-Zdroju 11.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Wuzetka to jedno z najpopularniejszych polskich ciast. Składa się z dwóch czekoladowych biszkoptów, przełożonych śmietanowym kremem. Całość dekoruje się polewą czekoladową i kleksem bitej śmietany. Ciasto wuzetka nie jest trudne do wykonania i sprawdza się podczas wielu rodzinnych uroczystości.

Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

Nie macie pomysłu, gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę zimą? Miejski, szary krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla was kilka propozycji na weekendową wycieczkę w okolicy Krakowa. Dotarcie w proponowane przez nas miejsca zajmie wam około godzinę, jednak zdecydowanie warto poświęcić na to czas. Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem i kąpiel w wodach termalnych? Decyzja odnośnie tego, jak chcecie spędzić wolny czas, należy do was!