Prasówka Rabka-Zdrój 24.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rabce-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Gigantyczna świnka na dobre rozgościła się nad podhalańską ziemią. Nie ona zresztą jedna. Podczas 3. Małopolskiego Festiwalu Balonowego, który potrwa do 24 marca, towarzyszy jej blisko 30 powietrznych gigantów. Odlotowa Małopolska to malownicze trzydniowe święto miłośników balonów i lotnictwa. Jego bazą jest pięknie położone lotnisko w Nowym Targu.

Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.