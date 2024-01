Prasówka Rabka-Zdrój 23.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Rabce-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Nowa inwestycja na zakopiance rozpoczyna się w Myślenicach. Na drodze krajowej nr 7 powstanie węzeł, zastąpi on dotychczasowe skrzyżowanie zakopianki z ul. Sobieskiego. Przetarg zakończył się i umowa została podpisana. Przy tej inwestycji powstanie również kładka dla pieszych na wysokości przystanku Tarnówka. Dzięki realizacji zadania zostanie zlikwidowana sygnalizacja świetlna na wjeździe do Myślenic.

Fabryka dużych samochodów dostawczych w Gliwicach, należąca do jednostki biznesowej pojazdów użytkowych Stellantis (Stellantis Commercial Vehicles Business Unit), uruchomiła produkcję w pełni elektrycznych dużych samochodów dostawczych, dołączając tym samym do globalnej ofensywy Stellantis Pro One na rynku pojazdów użytkowych. Po zakończeniu tego etapu, Stellantis, posiadający zakłady w Gliwicach i Tychach jest w Polsce największym i jedynym seryjnym producentem zarówno w pełni elektrycznych samochodów osobowych, jak i pojazdów użytkowych.