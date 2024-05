Pizzerie, do których warto się wybrać w Rabce-Zdroju. Te miejsca są polecane w maju 2024

Jest to rodzaj pizzy posiadający chrupiące ciasto i większą ilość dodatków. Zazwyczaj są to: świeże zioła, szynka parmeńska, pieczarki, oliwki, mozzarella, pomidory. W trakcie wyrabiania ciasta dodawana jest mniejsza ilość tłuszczu i odrobina wody. Ten rodzaj pizzy wypiekany jest w nieco niższej temperaturze, w 350 stopniach, w czasie około 3 minut. Na pewno znajdziesz ją w pizzeriach w Rabce-Zdroju.

Pizza amerykańska

Pizza amerykańska inspirowana jest oryginalną włoską pizzą, ale generalnie jest zupełnie inna. Przede wszystkim posiada grubsze ciasto, wyrabiane również ręcznie. Do jego wykonania wykorzystuje się wysokoglutenową mąkę, wodę, drożdże i sól. Posiada w swoim składzie znaczną ilość dodatków, natomiast za podstawę służy słodki, pomidorowy sos. Znajdziemy tam również mięso, np. szynka, kurczak, pepperoni, salami. A warzywa, jakie na niej występują to kukurydza, pieczarki, papryka. Obecny tu ananas to typowo amerykański dodatek.