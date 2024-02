Nordic walking do 35 km od Rabki-Zdroju. Urokliwe trasy na weekend 10 - 11 lutego

Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w okolicy Rabki-Zdroju? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka podpowiedzi na najbliższy weekend. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by oswoić technikę. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać z Rabki-Zdroju na nordic walking. Na ten weekend znaleźliśmy szlaki w odległości do 35 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Trasy nordic walking w okolicy Rabki-Zdroju

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo jest ciekawa również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Rabki-Zdroju. W sobotę 10 lutego według prognozy pogody ma być 13°C. Nie powinno padać. W niedzielę 11 lutego zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 14°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 23%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Trasa Półmaratonu Mustanga Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,75 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 480 m

Suma podejść: 845 m

Suma zejść: 826 m Trasę do marszu z Rabki-Zdroju poleca Trasy_dla_ambitnych_i_aktywnych

Start biegu znajduje się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Pod Kamiennikiem” w Porębie k/Myślenic. Zaczynamy w dół drogą asfaltową. Koło kościoła w Porębie skręcamy w lewo. Po ok. 500 m przebiegamy przez mostek i zaczynamy biec w górę drogą asfaltową, która następnie odbija w prawo, a nawierzchnia zmienia się w płyty betonowe, które dość szybko się kończą i wbiegamy w las. Leśną dróżką dobiegamy do czerwonego szlaku i kierując się w lewo, biegniemy na Kudłacze przez ok 4 km, gdzie znajdować się będzie 1. punkt odżywczy. Kontynuując bieg czerwonym szlakiem (tu wszystkie szlaki na chwile się łączą) w górę, przechodzimy na szlak czarny i biegniemy aż do tabliczki z rysunkiem konia, gdzie odbijamy w prawo w leśną dróżkę. Po tym prostym odcinku skręcamy w prawo zbiegając w dół, by dobiec do kapliczki koło której skręcamy w lewo. Trasa wije się raz w dół raz w górę urozmaicając bieg. Dobiegamy do 2. punktu odżywczego (ok. 10 km trasy) i stamtąd szeroką ubitą kamienistą drogą biegniemy w lewo w górę, aż do szlaku żółtego, który odbija w lewo.

Biegniemy w górę trzymając się prawej strony gdzie wbiegamy na dróżkę oznaczoną żółtą koniczynką, która to dróżka doprowadza nas do punktu kontrolnego i jednocześnie czerwonego szlaku. Następnie biegniemy w lewo, aż do momentu gdy szlak czerwony złączy się z zielonym. Przeskakujemy na zielony biegnąc w dół i potem w prawo, aż do Suchej Polany gdzie czeka 3. ostatni punk odżywczy (ok. 15 km trasy). Nadal zielonym szlakiem udajemy się w lewo pod górę aż na Kamiennik. Potem tylko zbieg i odbicie w lewo w leśną dróżkę, która to doprowadza nas do mety.

Trasa liczy 21-22 km, prawie w całości jest po drogach leśnych (wyjątek stanowi początek biegu ok 1,5 km asfaltu) wiecej o biegu i trasie: Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Rabce-Zdroju

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Uklejna i Chełm treningowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,23 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 377 m

Suma podejść: 668 m

Suma zejść: 673 m Trasę do marszu z Rabki-Zdroju poleca XRUN

Trasa idealna na trening górski. Przyjemny las i z ładnymi widokami. Łatwy dojazd samochodem. Początek płaski lub z niewielkim nachyleniem terenu pozwala się rozgrzać. Później niezbyt długie strome podbiegi poprzecinane płaskimi odcinkami. Takie ukształtowanie trasy pozwala odpocząć przed kolejnym podbiegiem. Na końcu mocny zbieg.

Rodzaj nawierzchni ~70% leśne ścieżki reszta asfalt.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Pani Mogiła - XRUN Stopień trudności: 3.0

Dystans: 31,98 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 642 m

Suma podejść: 1 791 m

Suma zejść: 1 792 m XRUN poleca trasę mieszkańcom Rabki-Zdroju

Pani Mogiła to najdłuższy bieg z całej serii Xrunów. Królowa Beskidu Wyspowego sprawdzi Waszą wytrzymałość. Na trasie będzie Wam dane biegać po wąskich kamienistych ścieżkach jak i szerokich szybkich drogach leśnych. Dystans i duża suma przewyższeń zrobi swoje.

Będziecie na mecie zmęczeni ale zadowoleni ;). A solidny posiłek i medal Nawiguj

Nordic walking - na czym polega?

Nordic walking jest coraz chętniej wybierany przez różne grupy wiekowe. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych

Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Kto może uprawiać nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.