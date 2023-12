Nordic walking do 35 km od Rabki-Zdroju. Pomysły na odrobinę ruchu - weekend 30 - 31 grudnia

Rozglądasz się za ciekawymi trasami nordic walking w pobliżu Rabki-Zdroju? Razem z Traseo mamy dla Ciebie kilka propozycji na ten tydzień. Jeśli przed Tobą pierwszy marsz nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Poznaj nasze propozycje, gdzie warto sie wybrać w okolicy Rabki-Zdroju na nordic walking. Tym razem wybraliśmy ścieżki w odległości do 35 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

Nordic walking z Rabki-Zdroju

Razem z Traseo wybraliśmy 3 trasy nordic walking w odległości do 35 km od Rabki-Zdroju. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, sprawdź prognozę pogody dla Rabki-Zdroju. W sobotę 6 stycznia według prognozy pogody ma być 3°C. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Widok na Suchą Górę Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,72 km

Czas trwania marszu: 1 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 334 m

Suma zejść: 296 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rabki-Zdroju poleca Miharu Trasa bez stromych podejść, niezbyt wymagająca. W sam raz na popołudniowy spacer. Po drodze Park Czarnego Daniela, przekroczenie strumienia (jest mostek) i na zakończenie piękne widoki na okolicę Suchej Góry.

Nawiguj

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend w Rabce-Zdroju

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Zakopane City Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,37 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podejść: 226 m

Suma zejść: 186 m Trasę nordic walking mieszkańcom Rabki-Zdroju poleca Remik

Trasę zaczynamy przy Rondzie Wjazdowym do Zakopanego. Dalej kierujemy się na północ drogą Chramcówki. Po lewej stronie możemy zwiedzić Teatr Witkacego. "Założyciele to absolwenci Wydziału aktorskiego i reżyserii dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Działalność teatru liczy już 25 lat i jest jednym z bardziej znanych w Małopolsce.

Idąc dalej na północ dojdziemy do Dworca autobusowego oraz Dworca PKP. Vis a vis dworca autobusowego, w niewielkim bukowym parku znajduje się pomnik upamiętniający Józefa Kurasia "Ognia" i jego podkomendnych, poległych w walce z hitlerowskim i komunistycznym zniewoleniem w latach 1943-1950. Dalej na ulicy Jagiellońskiej po lewej stronie mamy teraz zbocze wzgórza Antałówka, u podnóża którego usytuowano osiedle mieszkaniowe, po prawej - liczne drewniane wille, usytuowane wśród wysokich drzew dawnego pierwotnego lasu. Większość z nich pochodzi z początków XX wieku i w większym czy większym stopniu nawiązuje do stylu zakopiańskiego. Na tej ulicy znajduje się wiele pensjonatów do wynajęcia.

Pod adresem Jagiellońska 16 znajduje się willa "Konstantynówka" , wybudowana w 1900 r. wg projektu samego Witkacego. Przed I wojną światową dom ten należał do Anieli Zagórskiej, kuzynki Josepha Conrada. Wielki pisarz tutaj właśnie mieszkał podczas swojego ostatniego pobytu w Polsce, od sierpnia do października 1914 r. Na tej samej parceli, nieco w głębi mieszczą się kolejno najpierw hotel "Warszawianka", a dalej - galeria Władysława Hasiora.

Kolejną atrakcją jest Aqua Park Zakopane, usytuowany po przeciwnej stronie ulicy.

Następnie idziemy ul. Chałubińskiego, mijamy rondo i znajdujemy się na ul. Bronisława Czecha

Po prawej stronie rozciąga się wielka polana Bogówka, sięgająca aż po zbocza Krokwi. Dobrze widoczny jest zespół mniejszych skoczni narciarskich usytuowanych w północnym stoku. Średnią Skocznię wybudowano w latach w 1961-62 przed Mistrzostwami Świata FIS, później obok stanęły treningowe skocznie Mała i Maleńka. Wszystkie trzy są pokryte igielitem, co umożliwia organizację zawodów także latem.

Mijamy ul. Żeromskiego i dochodzimy do terenów, zajmowanych przez Centralny Ośrodek Sportowy. Po lewej stronie ulicy Czecha widzimy ośrodek "Zakopane", w którym często odbywają się zgrupowania sportowe i obozy kondycyjne. Po prawej stronie - zespół stadionów (lekkoatletyczny i piłkarski oraz lodowy), korty tenisowe, hala sportów siłowych.

Następnie podążamy spacerową ulicą Józefa Piłsudskiego, potem Makuszyńskiego, Grunwaldzką, Orkana, Stolarczyka, Kościeliską.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Na Luboń percią Borkowskiego Stopień trudności: 2.0

Dystans: 6,88 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 529 m

Suma podejść: 520 m

Suma zejść: 539 m Amatorom nordic walking z Rabki-Zdroju trasę poleca Midas63

Bardzo przyjemna trasa. Wyjście z Rabki Zaryte, niedaleko agencji pocztowej, żółtym szlakiem. Początek dość łatwy ale monotonny. Cały czas idziemy w górę za żółtymi znakamipo godzinie mozolnego wspinania dochodzimy do jedynego w Beskidach gołoboża i tu zaczyna się prawie Tatrzańska wspinaczka. Bardzo malowniczy odcinek trasy z grotami i kapliczkami. Piękne widoki rekompensują zmęczenie. Po 15 min. dochodzimy do połączenia ze szlakiem czerwonym i zaraz dochodzimy do schroniska na Luboniu. Schodzić postanowiliśmy szlakiem niebieskim. Szeroka trasa w dół bez specjalnych trudności

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Lubisz spacery ale nie lubisz przepłacać za artykuły do trekkingu? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Czym jest nordic walking?

Nordic walking staje się coraz bardziej pupularny. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking polega na chodzeniu z kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

Wideo Aneta Kolesińska - zapowiedź sylwestra